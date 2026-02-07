SUSCRÍBETE POR $1100
    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Como "tardío, limitado y sobrepreciado" calificó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el envío de US$6 millones para su país por parte de Washington, dinero que será gestionado por la Iglesia Católica local.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez

    El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó este sábado el ofrecimiento de ayuda humanitaria planteado por Estados Unidos, ya que a su juicio tiene “propósitos políticos” y un carácter “groseramente oportunista”.

    Rodríguez reprochó así el “ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado de ayuda material para un grupo de personas con propósitos políticos, groseramente oportunistas”.

    “Lo que define la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y nuestro pueblo es la guerra económica despiadada y prolongada que han experimentado varias generaciones de cubanos. Esa política de agresión y bloqueo debe cambiar”, apuntó el canciller cubano.

    El gobierno estadounidense anunció el jueves que destinará una ayuda de US$6 millones para Cuba, que será gestionada por la Iglesia Católica, en medio de la crisis en la isla ante la falta de hidrocarburos y las amenazas del presidente Donald Trump para forzar una negociación con La Habana.

    La ayuda será enviada desde Miami a través de paquetes que, una vez en territorio cubano, serán “entregados por representantes de las parroquias locales”.

    Esta semana, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también se mostró “sumamente preocupado” por la situación humanitaria en el país caribeño ante la necesidad de importar petróleo.

    Una posición agravada en enero de este año con la intervención militar de EE.UU. en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro, lo que supuso también el corte del flujo de hidrocarburos de esa nación hacia Cuba.

    A lo que se suma la advertencia del jefe de Estado norteamericano de que impondrá nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a La Habana, tomando como excusa el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Ejecutivo cubano, el cual rechazó dichas acusaciones.

    En este nuevo escenario, múltiples países, organizaciones y figuras como el Papa León XIV han pedido un diálogo, mientras las autoridades chinas confirmaron el envío de ayuda y el gobierno de México aseguró su voluntad de asistir humanitariamente a Cuba.

