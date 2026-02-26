Cuba denuncia un intento de “infiltración con fines terroristas” tras el tiroteo con una embarcación de EE.UU.

El Gobierno de Cuba denunció este miércoles un intento de “infiltración con fines terroristas” por parte de la tripulación de una embarcación estadounidense que se aproximó a sus costas. Cuatro de sus pasajeros murieron después de un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas.

“Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida ‘FL7726SH’, transportaba diez personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, aseguró en redes sociales el Ministerio del Interior cubano.

Para luego añadir que en el operativo se incautaron “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

En la misma nota, compartida por la Presidencia de la isla, se calificó el hecho de “agresión armada contra una unidad de las Tropas Guardafronteras” y se detalló que los supervivientes tras el tiroteo son Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Asimismo, las autoridades cubanas identificaron, hasta el momento, a una de las cuatro víctimas fatales como Michel Ortega Casanova y señalaron que la totalidad de los tripulantes “son cubanos residentes en los Estados Unidos”.

“La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta, incluidos Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez que aparecen en la lista Nacional de personas y entidades que en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Derecho Internacional y del ordenamiento jurídico cubano” , detalló la cartera en el comunicado.

Para luego agregar que las personas de ese listado “han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”.

Poco después, el Ministerio anunció la detención de Duniel Hernández Santos, a quien acusa de haber sido “enviado desde Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

Según las informaciones del Ejecutivo cubano, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a las aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”. Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.