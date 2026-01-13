SUSCRÍBETE POR $1100
    Cuba repatriará este jueves los cuerpos de sus 32 militares muertos en el ataque de EE.UU. contra Venezuela

    Según el gobierno de la isla, los fallecidos cayeron "heroicamente" tras el ataque perpetrado por Donald Trump y recibirán un homenaje póstumo, antes de ser incinerados.

    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Cuba rendirá homenaje a los 32 militares muertos en Venezuela y que eran parte de la seguridad de Nicolás Maduro.

    El gobierno de Cuba anunció esta jornada que repatriará esta semana los restos mortales de los 32 militares fallecidos en el ataque efectuado por el ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

    “Este jueves 15 de enero de 2026 arribarán a la patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, señaló la Presidencia cubana en su cuenta de la red social X.

    A la llegada de los cuerpos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tendrá lugar un “primer homenaje póstumo” a las víctimas de lo que el Ejecutivo cubano tildó de “acto criminal de terrorismo” por parte de Washington.

    Los cuerpos serán trasladados posteriormente hasta la sede del “Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”, donde serán expuestos de modo que “el pueblo podrá rendirles honores” tanto en el exterior como en el interior del organismo público.

    Así, la administración de Miguel Díaz-Canel convocó a los habaneros a reunirse el viernes en “la Tribuna Antimperialista José Martí” para realizar una marcha antes de que los cuerpos sean incinerados en “los panteones de los caídos por la Defensa” de sus respectivas localidades, si bien en “todos” los municipios de la isla se celebrarán actos de homenaje a los “combatientes”.

    Los miembros de las fuerzas de seguridad cubanas muertos durante el ataque de Estados Unidos contra Venezuela incluyen 20 “combatientes del Ministerio del Interior” -entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores-, así como doce “combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias” -entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor-.

    Díaz-Canel, destacó que estos “cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

    Con la muerte de los 32 soldados se pudo comprobar lo que se denunciaba con anterioridad: que, en suelo venezolano, militares cubanos eran parte de la protección de Maduro, lo que era negado por ambas naciones. Los muertos eran principalmente agentes de inteligencia, escoltas y parte de la misión de apoyo en Caracas.

    Más sobre:Crisis en VenezuelaCubaMilitaresNicolás MaduroMiguel Díaz-CanelEstados Unidos

    COMENTARIOS

