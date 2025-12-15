De “una contundente victoria” a “un duro golpe a la izquierda”: Así informó la prensa internacional el triunfo de Kast

Desde la amplía diferencia de votos, pasando por la llegada de la extrema derecha al gobierno, hasta las promesas con que José Antonio Kast logró llegar a La Moneda, fueron los diferentes tópicos que la prensa internacional abordó desde que se conoció el triunfo del candidato republicano en las elecciones de este domingo.

Es así como los principales portales de noticias y diarios de Europa, América Latina y Estados Unidos le dieron un lugar de importancia tanto al desarrollo de la jornada electoral chilena como el posterior triunfo del ahora presidente electo de Chile

Entre ellos, en el mundo anglosajón, los periódicos The New York Times y The Guardian, y los sitios de CNN Internacional y BBC, quienes coincidieron en destacar el amplio margen con que Kast superó a Jeannette Jara, junto con el contraste ideológico entre ambos candidatos y el extremo perfil político del próximo mandatario.

El diario neoyorquino tituló: “Un conservador de línea dura es elegido presidente de Chile”, para luego en su nota apuntar a cómo su carrera presidencial estuvo marcada por las preocupaciones sobre la seguridad y la inmigración.

“Con más del 98 por ciento de los votos escrutados, Kast había obtenido más del 58 por ciento de los votos, una contundente victoria frente a Jeannette Jara, candidata del centroizquierda y miembro del Partido Comunista de Chile, que obtuvo alrededor del 42 por ciento”, detalló el respetado medio.

Por su parte, The Guardian, bajo el título de “El ultraconservador José Antonio Kast elegido próximo presidente de Chile”, se centró en el origen del nuevo mandatario, presentándolo como “hijo de un miembro del partido nazi y admirador de Pinochet”.

“Un católico acérrimo conocido por oponerse al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, Kast basó su campaña en la promesa de expulsar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados”, añadió el diario británico a la descripción.

De la misma forma, la BBC también se refirió a Kast como el “ultraderechista” que “ganó decisivamente con más del 58% de los votos en su tercer intento de postularse a la presidencia”.

Para luego agregar, al respecto, que “Kast es un admirador de Donald Trump, quien probablemente se convertirá en un aliado cercano, y sus políticas reflejan las del presidente estadounidense. Ha prometido un muro fronterizo en la porosa frontera de Chile con Perú y Bolivia, cárceles de máxima seguridad y deportaciones masivas de migrantes irregulares, muchos de los cuales provienen de Venezuela”.

Por su parte, CNN apuntó, bajo el título que “Chile elige a Kast como presidente, profundizando el giro regional hacia una política de ley y orden”, que la victoria del exdiputado “marca el triunfo más reciente de la derecha resurgente en Latinoamérica. Se une a Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina”.

Además de destacar que podría enfrentar la oposición de un congreso dividido: “El Senado está dividido equitativamente entre partidos de izquierda y derecha, mientras que el voto decisivo en la cámara baja pertenece al populista Partido Popular”.

La mirada iberoamericana al triunfo

Desde América Latina y España la reacciones ante el amplio triunfo de Kast en las urnas tampoco se hicieron esperar. Dentro de estas las del diario argentino Clarín, que tituló que Chile “marcha hacia un cambio radical en el Palacio de La Moneda”, para luego calificar de contundente la forma en que el “ultraconservador José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones”.

“El país se prepara así para un giro crucial a la derecha más extrema desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años”, afirmó, para luego sumar que fue la “impopularidad del gobierno de Boric”, y que no cumpliera las amplias expectativas de la población, lo que marcó el “voto mayoritario a un líder que promete mano dura contra la delincuencia, la inmigración ilegal y medidas para reactivar la economía”.

El diario peruano El Comercio, por su parte, detalló que José Kast ganó la elección presidencial con casi 20 puntos de diferencia y que gobernará Chile hasta 2030. También precisó que el abogado asumirá en marzo del 2026 y destacó algunos de los ejes planteados durante su campaña.

Así, lo caracterizó como “devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

El diario español El País, en tanto, destacó que Kast venció y que la extrema derecha alcanzó la presidencia por primera vez en democracia, poniendo su foco en que el resultado representa “el peor desempeño del progresismo” desde el retorno a la democracia y que Kast sucederá a Gabriel Boric en marzo.

También detalló el reconocimiento de la derrota por parte de Jara, para luego referirse como esto “apuntala el giro conservador en Sudamérica y asesta un duro golpe a la izquierda tras cuatro años en el poder”.

“El triunfo de Kast no solo afianza el giro conservador del país, también de gran parte de América del Sur, y pone a prueba la institucionalidad de Chile en la medida en que es una incógnita el grado de brusquedad en sus políticas que quiera aplicar Kast a partir del 11 de marzo”, señaló el medio hispano.