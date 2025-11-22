Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

La defensa de Jair Bolsonaro manifestó este sábado su “profunda perplejidad” frente a la orden de prisión preventiva dictada por el Tribunal Supremo de Brasil, medida que –según sostienen– “pone en riesgo su vida” debido al deteriorado estado de salud del exmandatario.

Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno confirmaron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la medida cautelar . Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto y, pese a ello, fue detenido durante la mañana en su residencia de Brasilia. Desde allí fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal, donde permanecerá en una sala especial mientras se resuelve su situación.

La orden fue emitida por el ministro del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso por golpismo, quien argumentó que existiría un “riesgo de fuga concreto” y una “amenaza al orden público”. El juez también apuntó a la vigilia convocada por el senador Flávio Bolsonaro frente a la casa de su padre como un eventual escenario que habría facilitado la huida del exgobernante.

Los representantes legales del exmandatario cuestionaron duramente esa interpretación, señalando que “a pesar de afirmar la ‘existencia de gravísimos indicios de una posible fuga’, lo cierto es que el expresidente fue detenido en su casa, con una tobillera electrónica y bajo vigilancia de las autoridades policiales”.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por liderar una trama para revertir los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, la prisión preventiva decretada este sábado no corresponde aún al inicio del cumplimiento de esa sentencia, cuyo proceso de ejecución se encontraba a la espera del resultado de las primeras apelaciones ya desestimadas.