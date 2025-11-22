Policía Federal brasileña detiene en su domicilio al expresidente Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue arrestado la mañana de este sábado en su residencia en Brasilia, la capital de aquel país.

La orden de prisión preventiva habría sido autorizada por el Tribunal Federal Supremo de esa nación y cumplida esta mañana por la Policía Federal, según detalla un comunicado de esta última entidad.

Medios locales detallan que el juez Alexandre de Moraes habría ordenado que la prisión preventiva fuera ejecutada sin esposas y sin exponer a la exautoridad.

Según reporta CNN Brasil, al domicilio del exmandatario habrían llegado varios vehículos sin identificación. Bolsonaro habría sido trasladado a la sede de la Policía Federal alrededor de las 6:35 am.

El citado medio, basado en fuentes al interior de la Policía Federal, señaló que la petición de prisión preventiva se habría producido en el contexto de una vigilia convocada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro.

Vamos invocar o Senhor dos Exércitos!

A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tenho um convite especial para você: assista ao vídeo até o final!



VIGÍLIA PELA SAÚDE DE BOLSONARO E PELA… pic.twitter.com/cYeWu7WG6p — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 21, 2025

Es importante recordar que el expresidente fue condenado en septiembre de este año por la Corte Suprema de Brasil a cumplir una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Esta condena todavía no se ha ejecutado por parte del Poder Judicial brasileño. Hasta antes de la acción de esta jornada, Bolsonaro se mantenía bajo arresto domiciliario, a la espera de que el Tribunal determinara el lugar donde cumpliría su condena.