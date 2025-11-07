El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

El Tribunal Supremo de Brasil consiguió este viernes mayoría de votos para ratificar la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, después de que tres de los jueces -entre ellos el relator del caso, Alexandre de Moraes- rechazaran las alegaciones presentadas por la defensa.

De Moraes también rechazó las alegaciones presentadas por el resto de los seis condenados por liderar la fallida trama golpista de 2022, entre quienes se encuentran los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el de Justicia, Anderson Torres, y el exalmirante de Marina, Almir Garnier.

Valter Campanato/Agência Brasil

Los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin también votaron a favor de mantener las condenas. Por ahora, solo está pendiente la votación de la última jueza, Cármen Lúcia, ya que el magistrado Luiz Fux salió de la comisión. Sin embargo, los votos se pueden realizar hasta el próximo viernes 14 de noviembre.

El Supremo comenzó a analizar este viernes de manera virtual los recursos de aclaración que permiten a las defensas pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas que puedan surgir de los argumentos de los jueces que votaron por condenar a Bolsonaro y su círculo más cercano.

Los seis acusados -un séptimo aceptó la decisión y ya cumple condena- tienen todavía una oportunidad más de presentar un nuevo recurso bajo este procedimiento. En caso de volver a ser rechazado, se ejecutará la pena.

Eduardo y Jair Bolsonaro

Bolsonaro se encuentra en estos momentos bajo arresto domiciliario, mientras avanza otra causa contra él por su supuesta implicación en una trama urdida junto a su hijo Eduardo para hacer proselitismo en Estados Unidos en contra del actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a favor de su liberación mediante sanciones.

El lugar donde debe cumplir condena es todavía una incógnita, pero se especula con que podría ser en la prisión de máxima seguridad de Papuda, que cuenta con un ala especial para albergar a presos considerados vulnerables, como políticos, policías y otros funcionarios, o ancianos.

La otra alternativa es una celda especial habilitada en la sede principal de la Policía Federal en Brasilia, un tratamiento similar al que se dio al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando estuvo preso durante 580 días en las instalaciones de esta misma institución en Curitiba. No se descarta tampoco el arresto domiciliario.