Delcy Rodríguez: ¿La vicepresidenta puede jugar un rol en una eventual transición en Venezuela?

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una conferencia de prensa en Caracas. Foto: Archivo

En la conversación telefónica que mantuvieron Nicolás Maduro y Donald Trump el pasado 21 de noviembre, el mandatario venezolano supuestamente condicionó su salida del poder a una lista de exigencias.

Según informaron fuentes a la agencia Reuters, en la llamada de 15 minutos Maduro comunicó a Trump que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre y cuando se garantizara una amnistía legal completa tanto para él como para su familia.

Otra de las exigencias planteadas por el líder chavista, según el diario uruguayo El Observador, habría sido que Delcy Rodríguez, su vicepresidenta y actual ministra de Petróleo, quedara al frente de un gobierno interino.

#SepaQue No es la primera vez que Delcy Rodríguez aparece entre las posibles opciones para suceder a Maduro. Desde mucho antes de las presidenciales de 2024, era nombrada por sectores de la militancia roja que no veían en el llamado “hijo de Chávez” como un buen abanderado para… — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) December 15, 2025

La mención no es casual, según el periódico. “Delcy”, como se le suele llamar en Venezuela, es una de las manos más poderosas del régimen y cumple un rol decisivo en la coalición que sostiene a Maduro en el poder. Figura clave en el manejo de los grupos económicos, además hace parte de una poderosa dupla con su hermano Jorge, presidente del Parlamento.

Pero con un eventual gobierno de transición liderado por Delcy de cara a unas nuevas elecciones presidenciales, se desconocería la “paliza” en las urnas del año pasado, apunta el diario español El Mundo, que recuerda que el 28 de julio de 2024, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo más de siete millones de votos (70%), frente a los tres millones (30%) de Maduro.

De esta forma, agrega el periódico, la mano derecha de Maduro heredaría su poder para que el “hijo de Chávez” abandone Venezuela y se exilie en alguno de sus países aliados (Turquía, Rusia).

#15Dic🌐| Vicepresidenta Delcy Rodríguez ordena máxima alerta en instalaciones petroleras ante riesgos de ataques cibernéticoshttps://t.co/4yH26KK1Ra — Sumarium (@sumariuminfo) December 15, 2025

“Trump y (su secretario de Estado, Marco) Rubio, conocedor de la estrategia histórica del chavismo de aguantar de forma numantina, rechazaron las propuestas revolucionarias y, a continuación, enviaron un cúmulo de señales a Caracas sobre una intervención militar inminente”, apuntó el medio.

“Maduro pidió clemencia, amnistía, perdón y hasta un gobierno interino con Delcy Rodríguez. Trump le respondió con una sola palabra: no. No hubo salvavidas y el cerco se cerró con el cierre del espacio aéreo y nuevas acciones desde el Salón Oval”, reaccionó Omar González, dirigente opositor muy cercano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

“Lo que Maduro pretende ofreciendo una ‘transición prêt-à-porter’ con Delcy Rodríguez al frente no es una transición, sino una maniobra de supervivencia del régimen. No está buscando una salida ordenada del poder, sino preservar el control real del Estado mediante una sustitución cosmética que le permita ganar tiempo, garantizar impunidad y conservar los recursos estratégicos (financieros, territoriales y criminales) que sostienen a la estructura chavista”, profundizó para El Mundo el analista Walter Molina Galdi.

#SepaQue Chavismo acusa a Trinidad y Tobago de colaborar con EEUU en incautación de buque y suprime acuerdo gasífero.



Delcy Rodríguez anunció la “extinción” de cualquier contrato con la isla caribeña. https://t.co/mAN9AClQfH — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) December 15, 2025

Ya en octubre el diario Miami Herald aseguró que la vicepresidenta venezolana y su hermano Jorge habrían promovido en secreto un plan para ofrecer a Estados Unidos una transición sin Maduro, con mediación de Qatar.

Algunos sectores de la Administración estadounidense interpretaron estos acercamientos como parte de una estrategia conocida internamente como el “Cartel Ligero”, un plan para facilitar una transición controlada que no implicara una ruptura total con las estructuras del chavismo.

Según el diario estadounidense, Washington desestimó finalmente las ofertas al concluir que se trataba de un intento de preservar las estructuras criminales del régimen bajo una nueva fachada. “El ‘Cartel Ligero’ no era una opción viable”, dijo una fuente al periódico.

En una publicación en Telegram, Rodríguez denunció la historia como parte de una campaña de “guerra psicológica” contra Venezuela. “¡¡FAKE!! (falsa). Otro medio se suma a la podredumbre de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral y se dedican exclusivamente a la mentira y la carroña”, escribió la vicepresidenta.

Delcy Rodríguez rechaza informe del Herald sobre plan de transición en Venezuela sin Madurohttps://t.co/4A1tGzisjB @DelgadoAntonioM — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 17, 2025

Pese a la negativa de Trump y el desmentido de Rodríguez, la figura de Delcy en una eventual transición sigue generando debate en Venezuela. Así, el medio Efecto Cocuyo consultó a politólogos quienes destacaron los nexos de la vicepresidenta con sectores de la sociedad, principalmente económicos.

“Es la forma del chavismo de asegurarse tiempo y continuidad, de estirar la arruga, bajo un pretexto de continuación del hilo constitucional”, señala el politólogo Tony Frangie Mawad, sobre la propuesta de transición a la medida de Miraflores, que le aseguraría conservar el poder.

“Ellos sabían que Trump no iba a aceptar, pero igual quisieron jugar esa carta, a la suerte. El rechazo lleva a descartar ese escenario internamente en el chavismo, el juego político se complica, pero Estados Unidos seguirá apostando al quiebre interno, incluido el de la vía militar. Estados Unidos sigue en su fase de agotamiento (de Maduro) sin llegar a las armas, mientras el gobierno resiste y quienes se vean por fuera de una posible negociación se atrincherarán para poder sobrevivir”, opinó Carlos Hurtado, antiguo aliado del chavismo en el Gran Polo Patriótico.

Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente del Parlamento venezolano. Foto: Archivo

Según destaca el medio venezolano, no es la primera vez que Delcy Rodríguez aparece entre las posibles opciones para suceder a Maduro. Desde mucho antes de las presidenciales de 2024, era nombrada por sectores de la militancia roja que no veían en el llamado “hijo de Chávez” como un buen abanderado para seguir preservando la “revolución”, principalmente por temas como el deterioro del salario mínimo.

Entre los argumentos a favor de Rodríguez estaban su influencia en el área de las finanzas del país y en la petrolera, además de contactos internacionales, contar con menos rechazo entre el electorado en comparación con Maduro y ser mujer. Esto último especialmente si la candidata presidencial entonces hubiera sido María Corina Machado.

El diario estadounidense The New York Times avivó el debate el pasado 5 de diciembre, al presentar a la actual vicepresidenta como “moderada” en un artículo publicado sobre los posibles sustitutos de Maduro, destacando además que “sería la primera en la línea de sucesión para reemplazarlo si Maduro dimitiera o quedara incapacitado, según la Constitución venezolana”.

Otro de los “méritos” que tendría la vicepresidenta según el medio son sus vínculos con élites económicas venezolanas e inversores y diplomáticos extranjeros, “presentándose como una tecnócrata cosmopolita en un gobierno militarista y dominado por los hombres”.

Sin embargo, Hurtado asegura que la propuesta sobre la vicepresidenta ya no está disponible “por ahora”, no solo por el rechazo de Trump, sino que al interior del chavismo tampoco sería apoyada por la primera dama Cilia Flores ni el ministro de Interior, Diosdado Cabello, por el poder que ostentarían los hermanos Rodríguez.

“Aunque ellos entendieron que de aceptar Estados Unidos podrían ganar tiempo para, en un año, montar una estructura más sólida y generar el caos político. Delcy no cuenta con liderazgo, ni simpatía dentro del grupo, pero podría darles ciertas ventajas”, comentó el experto.

Además, recuerda Efecto Cocuyo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez está sancionada desde 2018 tanto por Estados Unidos por supuestos hechos de corrupción, como por la Unión Europea por “violar” los derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.