Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

En su primer comunicado oficial como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez apuntó hacia la búsqueda de entendimiento con Estados Unidos, al invitar explícitamente al gobierno norteamericano “a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”.

El mensaje, difundido a través de su canal de Telegram, marcó el eje político de su naciente administración interina, en un contexto excepcional abierto tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Rodríguez planteó que para el Ejecutivo venezolano es “prioritario” avanzar hacia relaciones internacionales equilibradas y respetuosas, no solo con Washington, sino también con los países de la región.

En ese marco, subrayó que cualquier cooperación debe sustentarse en la igualdad soberana, la legalidad internacional y la no injerencia, conceptos que reiteró como pilares de su propuesta de diálogo.

Según expresó, este enfoque permitiría fortalecer una convivencia comunitaria duradera y abrir una etapa distinta en los vínculos bilaterales.

En un tono dirigido directamente a la Casa Blanca, la presidenta encargada afirmó que “nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, señalando que esa ha sido -según sus palabras- la posición histórica del presidente Nicolás Maduro y que hoy representa el sentir de Venezuela.

Rodríguez insistió en que el país tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro, y cerró su mensaje destacando su aspiración de una Venezuela unida y proyectada como potencia regional.

La asunción de Rodríguez se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara que tomara la jefatura del Estado tras la operación militar estadounidense que derivó en la detención de Maduro y que incluyó bombardeos en Caracas y en los estados de Aragua y La Guaira.

Su nombramiento fue respaldado por las Fuerzas Armadas, a través del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lo que dio sustento institucional a su liderazgo interino.

Facebook @DonaldTrump

El “acceso total” que pide Trump

Tal invitación a cooperar contrasta con el tono empleado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien horas antes advirtió que Rodríguez “pagará un precio más alto” que Maduro si no actúa conforme a los intereses de Washington.

El mandatario exigió “acceso total” a Venezuela, en especial a sus recursos petroleros e infraestructuras, y confirmó que evalúa reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, respondió Trump, de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago.

Pese a las advertencias, el republicano reconoció que existen canales de comunicación abiertos con el nuevo Ejecutivo venezolano.