    Mundo

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    La presidenta encargada, a través del decreto N° 5248, concretó el cierre y reestructuración de los organismos dependientes del llamado Ministerio del Poder Popular.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Este domingo se dio a conocer en Venezuela el establecimiento del decreto N° 5248 por parte de la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez. La medida detalla el cierre de siete entes públicos vinculados al ministerio del Poder Popular.

    Entre los organismo afectados, se encontrarían cuatro instituciones creadas durante el mandato de Nicolás Maduro. En particular, serían el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz y la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.

    A estos se sumarían la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), la Fundación Propatria 2000 y la Fundación José Félix Ribas.

    Según detallan en el decreto, la medida tendría como objetivo "la reorganización del funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y sus entes adscritos“.

    Además, se explicó que algunas competencias de estas organizaciones pasarían a otros ministerios u organismos. Por ejemplo, la vinculada a la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz pasaría a depender de Cancillería.

    El proceso de liquidación estará a cargo de una junta liquidadora que desempeñará sus funciones bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular. Para este objeto, tendrá un plazo de 90 días. Esta junta estará compuesta por un presidente y seis ministros designados por el Ministerio del Despacho de la Presidencia.

    Por otro lado, desde el partido opositor Primero Justicia señalaron lo siguiente en una publicación en X: “El desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo, no puede terminar siendo únicamente un documento a efectos de hacer creer que existe cooperación y reconciliación con el país, debe ser un proceso real".

