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    Delcy Rodríguez remodela la cúpula militar venezolana tras la destitución de Vladimir Padrino en Defensa

    La presidenta encargada de Venezuela dio a conocer los nuevos cambios en el Alto Mando Militar de su país, un día después de destituir a Vladimir Padrino como ministro de Defensa y nombrar en su reemplazo a Gustavo González.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al nuevo Alto Mando Militar del país PRESIDENCIA DE VENEZUELA

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este jueves nuevos cambios en la cúpula militar de su país, un día después de destituir a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, quien ocupaba dicho cargo desde 2014, impulsando además una remodelación de su Ejecutivo con el nombramiento de otros seis ministros.

    “Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la República”, comunicó la mandataria interina en un mensaje en redes sociales.

    En concreto, Rodríguez designó como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a Rafael David Prieto Martínez, quien sustituirá a Domingo Antonio Hernández Lárez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    Como segundo comandante estratégico operacional de la FANB fue nombrado Jesús Rafael Villamizar Gómez, mientras que Dilio Guillermo Rodríguez ocupará el cargo de inspector general de esa misma fuerza y Rubén Dario Belzares el de comandante general del Ejército Bolivariano.

    Por su parte, la comandancia general de la Armada Bolivariana recaerá en manos de Jorge Alejandro Agüero Montes, mientras que las de la Aviación Militar, Guardia Nacional y Milicia lo hará en las de Royman Antonio Hernández Briceño, Juan Ernesto Sulbarán Quintero y Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, respectivamente.

    Esta renovación de la jerarquía castrense venezolana llega un día después de que la presidenta destituyera a Padrino como ministro de Defensa y luego nombrara a nuevos jefes en las carteras de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica y Vivienda, junto con la de Defensa.

    Cabe señalar que el nuevo responsable de este último ministerio había sido nombrado previamente por Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tras su paso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

    Sin embargo, estos dos últimos servicios de inteligencia militar y civil han sido señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad por la ONU.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezAlto Mando MilitarCambiosVladimir PadrinoGustavo GonzálezMundo

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