Detienen a hombre sirio en Países Bajos acusado de planear atentado en Europa
El sujeto de 29 años fue aprehendido por la policía neerlandesa luego de una serie de publicaciones en redes sociales que sugerían una alerta terrorista.
La Policía de Países Bajos anunció que detuvo a mediados de mes a un hombre de origen sirio presuntamente vinculado al grupo yihadista Estado Islámico que planeaba llevar a cabo un atentado terrorista en algún país de Europa durante la pasada Navidad.
El hombre de 29 años, que permanece en prisión provisional, fue arrestado por las fuerzas de seguridad el pasado 18 de diciembre en su domicilio en la localidad de Flesinga, en la provincia de Zelanda, según informó el Ministerio Público en un breve comunicado.
El Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) neerlandés estima que realizó una serie de declaraciones en redes sociales sobre la posibilidad de perpetrar un atentado en algún país de Europa y que fue detenido el mismo día de las publicaciones.
Las autoridades incautaron dispositivos de almacenamiento de datos en su domicilio y no se han dado detalles sobre el país que iba a ser objeto del ataque.
La investigación del caso está a cargo de la Unidad Nacional de Investigación e Intervención de la Policía.
