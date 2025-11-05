Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Imagen de video del hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el centro de Ciudad de México.

El hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el centro de Ciudad de México, ha sido detenido y la Fiscalía ha anunciado que pretende imputarle los delitos de acoso y abuso sexual.

El detenido, con nombre de Uriel N., ha sido detenido cuatro horas después de que se produjera la agresión en el centro de histórico de la capital mexicana cuando la presidenta saludaba a un grupo de personas, según ha informado el diario El Universal.

Los hechos han provocado fuertes críticas hacia el dispositivo de seguridad de la presidenta tras apreciarse en un video cómo el detenido se acerca por detrás, aproxima su cara a la de ella, intenta besarla e incluso tocarle el pecho, momento en el que ella le aparta e interviene uno de los escoltas.

Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas.



Cada vez que la presidenta dice "llegamos todas", no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún…

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha emitido un mensaje de apoyo a Sheinbaum. “Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”, ha dicho en un comunicado en el que ha remarcado que el “acosador” se las verá ante la ley. “Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres”, ha enfatizado.

El Ministerio de las Mujeres de México ha repudiado también lo ocurrido y ha aprovechado la coyuntura para animar a las víctimas de este y otro tipo de abusos a denunciar. “¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!”, ha subrayado.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein denunció penalmente el acoso del que fue víctima ayer en la Ciudad de México.



"Mi reflexión es que si no presento delito, ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas?"



Anunció que comenzará una campaña contra este delito e…

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual, siendo Ciudad de México donde se registran mayor número de casos después de Estado de México.