Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

La policía israelí detuvo este domingo al jefe de gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, Tzachi Braverman, acusado de haber obstruido una investigación relacionada con la filtración de información clasificada al diario alemán Bild.

El arresto se produjo tras un operativo en el que participaron más de 400 agentes, según informaron las autoridades.

En un comunicado, la policía señaló que fue detenido “un alto cargo de la oficina del primer ministro” para ser interrogado bajo sospecha de obstrucción a la justicia. Posteriormente, medios israelíes confirmaron que se trata de Braverman, quien había sido recientemente anunciado como próximo embajador de Israel en el Reino Unido.

De acuerdo con la prensa local, la detención se concretó luego de que Eli Feldstein, exasesor de Netanyahu, asegurara que Braverman le había dicho que podía anular una investigación en su contra. Dicha indagatoria, según Feldstein, era conocida por el jefe de gabinete desde hacía meses, pese a que aún no había sido hecha pública.

Feldstein se encuentra siendo investigado en el marco del denominado caso Qatargate, que indaga presuntos pagos de Qatar a asesores del primer ministro para promover una campaña favorable a ese país en medios israelíes .

Tras conocerse la detención, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió la suspensión inmediata del nombramiento de Braverman como embajador en Londres.

“Es imposible que una persona sospechosa de estar implicada en la obstrucción de una investigación de seguridad sea el rostro de Israel en uno de los países más importantes de Europa”, afirmó mediante X.