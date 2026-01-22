Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez presta juramento como presidenta interina de Venezuela en la Asamblea Nacional en Caracas, el 5 de enero de 2026. Foto: Xinhua

Antes de que el Ejército estadounidense capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez y su poderoso hermano se comprometieron a cooperar con la administración de Donald Trump una vez que el líder chavista dejara el poder, dijeron al diario británico The Guardian cuatro fuentes involucradas en los altos niveles de las discusiones.

Rodríguez, quien asumió el cargo el 5 de enero como presidenta interina en reemplazo de Maduro, y su hermano Jorge, el jefe de la Asamblea Nacional, aseguraron en secreto a funcionarios estadounidenses y qataríes a través de intermediarios con anticipación que darían la bienvenida a la salida de Maduro, según las fuentes citadas ñor el periódico.

Según The Guardian, las comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, comenzaron en otoño (boreal) y continuaron después de que Trump y Maduro mantuvieran una crucial conversación telefónica a finales de noviembre, en la que Trump insistió en que el presidente venezolano abandonara el país. El líder chavista rechazó la exigencia.

Delcy Rodríguez junto a Nicolás Maduro. Foto: Archivo

Para diciembre, un estadounidense involucrado en las negociaciones declaró a The Guardian que Delcy Rodríguez le había dicho al gobierno de Trump que estaba lista: “Delcy estaba comunicando: ‘Maduro tiene que irse’”.

“Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”, comentó otra persona familiarizada con los mensajes.

En octubre, el diario Miami Herald informó sobre negociaciones fallidas a través de Qatar, en las que Delcy se ofreció a actuar como jefa de gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país.

De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la entonces vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Qatar.

The Guardian: Delcy Rodríguez aseguró cooperación de EEUU ante captura de Nicolás Maduro https://t.co/KFYjrooh9I — La Patilla (@la_patilla) January 22, 2026

Delcy Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la “mentira y la carroña”.

Reuters informó el domingo que Diosdado Cabello, el poderoso ministro del Interior de Venezuela, que controla la policía y las fuerzas de seguridad, también había estado en conversaciones con Estados Unidos en un momento meses antes de la operación de Maduro.

Según la agencia, la comunicación con Cabello, que también abordó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la acusación formal que enfrenta, se remonta a los primeros días de la actual administración Trump y continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro por parte de Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones. El gobierno también ha estado en contacto con Cabello desde la destitución de Maduro, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Ha! I literally wrote this post and then The Guardian published the piece with further proof of US-Delcy negotiations to step in once Maduro was out. https://t.co/ReO3MzE5P6 — Eva Golinger (@evagolinger) January 22, 2026

Pero la noche de este miércoles, en su programa semanal de televisión, Cabello calificó las versiones como parte de una “campaña mediática de mentiras” impulsada por la oposición para dividir al chavismo. Según el ministro, en el fondo se busca desacreditar al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, la otrora vicepresidenta de Maduro y devenida ahora en una figura alineada con la administración de Donald Trump.

“Yo no me he reunido con nadie”, afirmó tajante. “Reto a quien sea a mostrar pruebas del encuentro”, añadió.

The Guardian destaca que todas las fuentes indican que el acuerdo de Delcy Rodríguez tenía una sutil diferencia: si bien la familia Rodríguez prometió ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo. Las fuentes insisten en que no se trató de un golpe de Estado orquestado contra Maduro por los hermanos Rodríguez.

Horas después de la redada que terminó en la captura de Maduro, Trump pareció confirmar las conversaciones con la ahora presidenta interina de Venezuela. Declaró al New York Post que Delcy Rodríguez estaba a bordo. “Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones, y lo entiende, lo entiende”.

Visita a Washington

Por de pronto, la presidenta interina de Venezuela tiene previsto visitar Washington, informó este miércoles la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la líder chavista. Rodríguez ha dicho que si le tocara visitar Estados Unidos como líder de Venezuela lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.

La semana pasada, sin embargo, Rodríguez recibió en Caracas al director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones. Se trató del primer funcionario del gobierno de Trump en viajar a Venezuela después del ataque del 3 de enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Archivo GOBIERNO DE VENEZUELA

Tras la invitación de Trump a visitar Washington, Delcy Rodríguez le envió un nuevo guiño a Estados Unidos. “Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”, señaló la mandataria en una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno, en la que participaron gobernadores y alcaldes.

Además, destacó que James Monroe, el creador de la doctrina Monroe, y Simón Bolívar vivieron en la misma época: “Hoy nos toca a nosotros, a través de la diplomacia, levantar esas banderas (del bolivarismo)”.

En paralelo, Trump dijo en una conferencia de prensa en Davos que se está llevando muy bien con la presidenta interina y afirmó “que está haciendo un gran trabajo y Venezuela está funcionando muy bien”. “Vamos a ganar mucho dinero en Venezuela y ellos van a poder cuidar bien a su gente”, continuó.