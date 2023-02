Dina Boluarte insiste en que no renunciará a presidencia de Perú: “No terminaría la crisis”

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, reafirmó que no renunciará al cargo y que su gobierno tampoco se detendrá en el impulso para el anticipo de las elecciones generales, tema que debe ser resuelto por el Congreso de ese país vecino.

Las declaraciones las realizó la mandataria peruana durante una visita que realizó a la zona asolada por los recientes aluviones en Arequipa y que causó la muerte de decenas de personas, además de grandes daños materiales en más de 200 viviendas.

Según Boluarte, no es la mayoría de los peruanos la que pide su dimisión, alegando que se trata de un grupo de personas que protesta en las calles, vinculados a sectores políticos de izquierda, según reporta el diario limeño La República

La gobernante sostuvo que no logra entender cuál es el propósito de su renuncia, pues tampoco quieren que asuma la presidencia del país el titular del Congreso, José Williams, como lo han propuestos algunos parlamentarios.

“Seguiremos haciendo gestión. Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. No nos vamos a detener en esa situación. Que el Congreso y la comisión que corresponda lo resuelva”, expresó Boluarte.

Protesta nacional de sindicatos

Sobre la protesta nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para este jueves 9, manifestó que a este gremio laboral, como a todas las organizaciones sociales, le ha pedido diálogo.

Boluarte propuso poner sobre la mesa la agenda de Pacto Perú, en la que se definan los temas que quedan por resolver. En el caso de la CGTP, pidió que manifieste lo que se puede hacer respecto a mayores empleos, mejores remuneraciones, entre otras materias, lo cual en su opinión debe estar por encima de demandas políticas.

“Yo desde acá le digo a la CGTP y otras organizaciones sociales y sindicales: trabajemos juntos, déjenme trabajar. El tema político que lo resuelvan los políticos cuando llegue seguramente la campaña electoral. Pero, ahora, señores de la CGTP, sentémonos, conversemos y pongamos la agenda país por delante”, exhortó la mandataria peruana.