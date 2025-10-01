SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Dinamarca sostiene que la crisis de drones es la situación “más peligrosa” desde el final de la Segunda Guerra Mundial

La primera ministra de Dinamarca, ha defendido que el bloque debe “comprar más” medios de defensa y seguridad, e "innovar más” en tecnologías como la industria de los drones.

 
Imagen archivo.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha llamado a los socios europeos a asumir que existe una “verdadera guerra híbrida” contra Europa que requiere una respuesta unida y coordinada para el rearme para hacer frente a la amenaza rusa y a una situación que ha descrito como la “más difícil y peligrosa” desde la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando miro a Europa hoy, creo que estamos ante la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ya desde la Guerra Fría”, ha dicho Frederiksen en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que se celebra en Copenhague.

De este modo, la socialista danesa ha pedido a los 27 ser “transparentes y francos” y reconocer que no pueden enfrentar los retos de una guerra híbrida, desde el vuelo de drones a los sabotajes, de manera individual ni desde la perspectiva nacional, sino que ha reclamado encarar la situación “desde la perspectiva europea” y se avance en el “rearme de todos”.

Al respecto, Frederiksen ha defendido que el bloque debe “comprar más” medios de defensa y seguridad, “innovar más” en tecnologías como la industria de los drones, pero, ha insistido, no olvidar que debe encararse de forma conjunta. También ha recalcado que están “plenamente implicados” en la comunidad de la OTAN pero que, en su opinión, debe avanzarse “más rápido”.

Preguntada por cómo va a convencer de la urgencia que perciben los países en primera línea con Rusia frente a los del sur, como Italia o España, la danesa se ha mostrado convencida de que ante la amenaza híbrida “todos estemos en la misma página”.

“Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida y que un día es Polonia, al otro es Dinamarca, y la siguiente semana será probablemente en algún otro en donde veamos sabotajes o drones volando”, ha declarado a preguntas por la posición de los Estados miembro del sur.

Sobre el compromiso de los países del sur de la Unión, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha argumentado que las fronteras de la alianza son “muy extensas” y por ello ha pedido “no cometer el error de mirar sólo al flanco este y olvidar que existe, por ejemplo, un flanco sur”. Con ello, ha continuado, la UE corre el riesgo de “no ser resolutiva”.

Más sobre:DinamarcaRusiaDronesSegunda Guerra Mundial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Matthei repasa a Boric y a Kast tras cruce por Presupuesto de la Nación 2026

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días
Chile

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES
Negocios

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”
El Deportivo

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”

Leyenda del Liverpool anuncia que está en bancarrota

¿Se negó a jugar? La controversia que tensiona al Real Madrid de Xabi Alonso tras polémico video de Federico Valverde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar
Mundo

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Dinamarca sostiene que la crisis de drones es la situación “más peligrosa” desde el final de la Segunda Guerra Mundial

El Gobierno de Israel insta a la flotilla que va a Gaza a detenerse: “No es demasiado tarde”

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres