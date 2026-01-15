SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    En la ocasión además cuestionó a diferentes figuras opositores al régimen señalando que "ellos pidieron invasiones".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la noche del miércoles, Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, calificó a la opositora, María Corina Machado, como una “fugitiva de la justicia venezolana”.

    Durante el programa Con el Mazo Dando, es que Cabello se refirió a lo ocurrido en Venezuela señalando que “han salido por allí notas de prensa donde parte de las acusaciones que hace esta fugitiva de la justicia venezolana, María Corina Machado, sirvieron para la invasión”.

    Además cuestionó a múltiples figuras opositoras al régimen de Maduro señalando que ellos pidieron que se invadiera Venezuela. “Ellos pidieron invasiones, no una vez, lo que pasa es que no tienen el coraje de asumirlo. Todos ellos, Ledezma, Borges, Leopoldo López, todos pidieron invasiones. Capriles pidió, lo que pasa es que Capriles anda ahorita con un trajecito de oveja, tratando de venderse como la solución”.

    Según agregó Cabello, “Cuando uno observa, observa lo que ellos han hecho, lo que le han hecho a este país, en verdad no tienen perdón, le corresponde a la historia su condena".

    Cabe recordar que durante la jornada de este jueves María Corina Machado se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

