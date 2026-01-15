SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    La reunión se produce luego de que Trump se negara a respaldarla para gobernar Venezuela.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado después de que el mandatario se negara a respaldarla para gobernar Venezuela tras la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

    El magnate republicano había anunciado previamente que recibiría a la Premio Nobel de la Paz esta semana, si bien fuentes de la Casa Blanca detallaron días después que la cita finalmente se llevará a cabo durante la jornada del 15 de enero.

    La opositora llegó a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, Oslo, después de que el magnate neoyorquino afirmase que Machado no tenía el “apoyo” ni el “respeto” del pueblo venezolano.

    La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio, según fuentes citadas por medios estadounidenses.

    La Fundación Nobel ha recordado en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

