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    Donald Trump asegura que para él sería un honor “tomar o liberar” Cuba

    El inquilino de la Casa Blanca calificó a la isla como "una nación debilitada" producto del bloqueo petrolero que vive el país desde hace tres meses. "No tienen dinero, petróleo, no tienen nada", dijo.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    MANDEL NGAN

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que será quien tenga “el honor” de “tomar Cuba” en referencia a su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa.

    Fue durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que el republicano fue consultado respecto a si la estrategia para la isla sería similar a las ya ejecutadas en Irán o Venezuela.

    “No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”, señaló Trump, por las condiciones de la nación por el bloqueo económico que se endureció en los últimos tres meses, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

    De inmediato, manifestó que “creo que tendré el honor de tomar Cuba” en medio de la confirmación desde la isla, de que existe un equipo negociador para definir el futuro del país, que desde Estados Unidos encabeza el secretario de Estado Marco Rubio.

    En la instancia, Trump fue requerido para que entregue mayores detalles sobre la expresión “tomar Cuba”, a lo que el empresario respondió: “Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad”.

    Trump reforzó el estado de debilidad de Cuba, de su dirigencia y subrayó que se trata de “una nación muy debilitada”. Sin embargo, resaltó que se trata de “una isla hermosa” con “gran gente” y recordó que muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos han prosperado.

    “Conozco a muchas personas de Cuba que fueron tratadas terriblemente y son personas muy emprendedoras. Vinieron aquí y se hicieron ricos”, sostuvo. “Un amigo mío empezó sin nada y ahora es el mayor dueño de gasolineras del país. Es cubano”, reforzó.

    Muchos de esos cubanos aspiran a regresar a la isla. “Su familia quiere volver a Cuba de visita. No han regresado en 50 años. Muchos cubanos dicen que les gustaría volver”, dijo.

    Este mismo lunes Cuba ha sufrido un apagón total de la red eléctrica, tras la “desconexión total” de su sistema de generación, a cargo de la empresa estatal Unión Eléctrica, debido a la prohibición de venta de petróleo a la isla, por la amenaza estadounidense de aplicar aranceles a quien comercialice el combustible con La Habana.

    Más sobre:Donald TrumpCubaIslabloqueoMarco Rubio

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