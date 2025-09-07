Dron hutí cae sobre un aeropuerto en el sur de Israel

Un dron de origen hutí cayó en la sala de arribos del aeropuerto internacional Ramon, ubicado en las cercanías de la ciudad de Eliat, al sur de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que las sirenas que usualmente alertan sobre este tipo de ataques esta vez no se encendieron. Según Times of Israel, una investigación inicial de la Fuerza Aérea dio cuenta de que el dron fue detectado por el radar, pero que no fue clasificado como una amenaza.

De acuerdo con lo reportado por el portal israelí Haaretz, dos personas quedaron con lesiones leves tras el ataque: un hombre de 63 años que resultó herido por la metralla de la explosión y una mujer de 52 años que estaba en las cercanías se lesionó tras caerse. El aeropuerto suspendió sus operaciones por dos horas.

Los hutíes de Yemen -grupo insurgente que ha lanzado proyectiles a Israel como represalia por la guerra en Gaza, Palestina- se adjudicaron el ataque mediante un comunicado, según recogió el medio catarí Al Jazeera. “Las Fuerzas Armadas de Yemen aseguran a todas las compañías de navegación aérea que los aeropuertos dentro de la Palestina ocupada no son seguros y serán objeto de continuos ataques”, añadió el vocero militar hutí Yahya Saree.