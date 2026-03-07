EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos capturó a Roberto “Beto” Bazán-Salinas quien era sindicado como parte del Cartel del Golfo y que estaba siendo buscado por contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana a EE.UU.

Bazán-Salinas fue arrestado en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, México y tenía una orden vigente de captura de la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 21 de enero de este año y había sido señalado como uno de los más buscados.

En un comunicado, ICE dijo que este operativo se llevó a cabo en conjunto con el HSI Monterrey, HSI Matamoros, HSI Beaumont y la Fiscalía General de la República Interpol como parte de una investigación en curso sobre este grupo al que ellos han catalogado como “terrorista”.

Además, agradeció a “otros socios de la DEA, el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas”, por este hecho.

Qué es el Cartel del Golfo

A inicios de 2025 Estados Unidos, a través de la oficina de portavoz, señaló a varios grupos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS)”.

Entre ellas, estaba el Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Mara Salvatrucha y el Cartel del Golfo de origen mexicano.

“El CDG es una violenta organización transnacional con sede en el noreste de México, involucrada en el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas”, señalaban en el comunicado.

Además, agregaron que esta organización “emplea la violencia, incluyendo asesinatos de civiles y funcionarios gubernamentales, para intimidar a la población y controlar el territorio”.

Al designar a un grupo como asociación terrorista Estados Unidos busca exponer y aislar a “entidades e individuos, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para perpetrar atentados”.

Si bien el Cartel del Golfo es un grupo criminal que comenzó a operar desde 1984, hoy en día está dividido en muchas facciones como los Ciclones, los Escorpiones, los Rojos, los Metros y las Panteras.

Su último líder como asociación unificada Osiel Cárdenas Guillén fue capturado por Estados Unidos y liberado en 2024.