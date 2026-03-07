SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    El sujeto estaba dentro de los más buscados por ICE desde enero de este año por contrabando de droga a Estados Unidos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Imagen referencial. Créditos: Administración de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU

    El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos capturó a Roberto “Beto” Bazán-Salinas quien era sindicado como parte del Cartel del Golfo y que estaba siendo buscado por contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana a EE.UU.

    Bazán-Salinas fue arrestado en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, México y tenía una orden vigente de captura de la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 21 de enero de este año y había sido señalado como uno de los más buscados.

    En un comunicado, ICE dijo que este operativo se llevó a cabo en conjunto con el HSI Monterrey, HSI Matamoros, HSI Beaumont y la Fiscalía General de la República Interpol como parte de una investigación en curso sobre este grupo al que ellos han catalogado como “terrorista”.

    Además, agradeció a “otros socios de la DEA, el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas”, por este hecho.

    Qué es el Cartel del Golfo

    A inicios de 2025 Estados Unidos, a través de la oficina de portavoz, señaló a varios grupos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS)”.

    Entre ellas, estaba el Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Mara Salvatrucha y el Cartel del Golfo de origen mexicano.

    “El CDG es una violenta organización transnacional con sede en el noreste de México, involucrada en el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas”, señalaban en el comunicado.

    Además, agregaron que esta organización “emplea la violencia, incluyendo asesinatos de civiles y funcionarios gubernamentales, para intimidar a la población y controlar el territorio”.

    Al designar a un grupo como asociación terrorista Estados Unidos busca exponer y aislar a “entidades e individuos, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para perpetrar atentados”.

    Si bien el Cartel del Golfo es un grupo criminal que comenzó a operar desde 1984, hoy en día está dividido en muchas facciones como los Ciclones, los Escorpiones, los Rojos, los Metros y las Panteras.

    Su último líder como asociación unificada Osiel Cárdenas Guillén fue capturado por Estados Unidos y liberado en 2024.

    Lee también:

    Más sobre:EEUUMéxicoCartel del GolfoICE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Incautan en La Pintana miles de cigarrillos y fuegos de artificio de contrabando comercializados en el sur de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    2.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    3.
    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    Guerra en Irán: El nuevo mapa de poder que se configura en Medio Oriente

    4.
    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Zelensky asegura que EE.UU. pidió ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Medio Oriente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Incautan en La Pintana miles de cigarrillos y fuegos de artificio de contrabando comercializados en el sur de Santiago
    Chile

    Incautan en La Pintana miles de cigarrillos y fuegos de artificio de contrabando comercializados en el sur de Santiago

    Capturan durante patrullaje preventivo en Peñalolén a dos sujetos con un arma de fuego y elementos para cometer delitos

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí
    Negocios

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    Blue Express busca reinventar la última milla de la mano de los lockers inteligentes

    La industria del hidrógeno verde avanza más lento de lo previsto

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”
    El Deportivo

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos
    Mundo

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”
    Paula

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos