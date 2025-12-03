VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. congela trámites migratorios y de ciudadanía para personas de 19 países considerados “de alto riesgo”

    La medida, adoptada por la agencia migratoria de la nación norteamericana, suspende solicitudes de asilo, beneficios migratorios y naturalización, e impone una revisión exhaustiva incluso a casos ya aprobados, por razones de seguridad nacional.

    Por 
    Roberto Martínez
    Donald Trump SAUL LOEB

    El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la suspensión inmediata de los procesos migratorios y de ciudadanía para personas originarias de 19 países, en el marco de una nueva política de control migratorio basada en criterios de seguridad nacional.

    La instrucción fue emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el cual ordenó detener la tramitación de solicitudes de asilo, permisos migratorios y beneficios administrativos para ciudadanos provenientes de los siguientes países: Afganistán, Birmania (Myanmar), Burundi, Chad, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

    La decisión, que afecta tanto a nuevas solicitudes como a trámites que ya estaban en curso, quedó formalizada en un documento titulado “Suspensión y revisión de todas las solicitudes de asilo pendientes y solicitudes de beneficios presentadas por extranjeros provenientes de países de alto riesgo”.

    El memorándum instruye de manera expresa a los funcionarios a paralizar “todas las solicitudes de asilo actualmente en trámite”, incluso para personas que no provengan de los países señalados.

    Además, ordena congelar cualquier tipo de beneficio migratorio solicitado por ciudadanos de países incluidos en la proclamación presidencial N°10949.

    Esta proclamación, vigente en Estados Unidos, restringe el ingreso de extranjeros considerados una amenaza potencial para la seguridad nacional o el orden público, bajo el argumento de prevenir terrorismo y crimen transnacional.

    Tech. Sgt. Kimberly Nagle/DoD

    Revisión de permisos ya otorgados

    Otro de los aspectos controversiales es que el memorándum no solo afecta trámites futuros o pendientes, sino que también ordena revisar beneficios ya aprobados.

    La instrucción establece que todas las personas de países incluidos en la proclamación que hayan ingresado a EE.UU. a partir del 20 de enero de 2021 quedarán sujetas a una nueva evaluación migratoria.

    Esto significa que incluso quienes ya habían sido aceptados podrían ser llamados nuevamente a entrevistas, revisados sus antecedentes y eventualmente perder beneficios migratorios previamente concedidos si se detecta alguna situación considerada riesgosa.

    La evaluación se realizará bajo un sistema de análisis individual, es decir, caso a caso, considerando antecedentes judiciales, historial migratorio, situación personal y factores de riesgo.

    Más sobre:EE.UU.Crisis migratoriaPaíses de alto riesgoProcesos migratoriosUSCIS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en sándwich de ave pimentón

    Papa León XIV pide diálogo para resolver situación en Venezuela o “incluso la presión económica” en medio de tensiones con EE.UU.

    Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la administración de Joe Biden

    Rusia, China e Irán piden en la ONU evitar sanciones y amenazas a Teherán por desarrollo nuclear

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    4.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en sándwich de ave pimentón
    Chile

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en sándwich de ave pimentón

    “Yo seré solo un instrumento de unidad”: Pablo Longueira reaparece con un llamado a alinear a la derecha durante cena en su honor

    SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno
    Negocios

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    Venta de viviendas con entrega inmediata alcanza récord histórico en la Región Metropolitana

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones
    El Deportivo

    La Roja femenina vence por la mínima a Paraguay y escala al tercer puesto en la Liga de la Naciones

    Con potente score, Vicente Pérez toma el mando en el Elite Junior Tour Championship

    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Papa León XIV pide diálogo para resolver situación en Venezuela o “incluso la presión económica” en medio de tensiones con EE.UU.
    Mundo

    Papa León XIV pide diálogo para resolver situación en Venezuela o “incluso la presión económica” en medio de tensiones con EE.UU.

    Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la administración de Joe Biden

    EE.UU. congela trámites migratorios y de ciudadanía para personas de 19 países considerados “de alto riesgo”

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón