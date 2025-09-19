EE.UU. despliega cazas F-35B en Puerto Rico en medio de las tensiones con Venezuela

El gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves el envío de cazas F-35B Lightning II a Puerto Rico, como parte del operativo militar que Washington mantiene activo para combatir el narcotráfico en el Caribe.

La medida ha sido criticada por Venezuela, que la interpreta como un intento de presión sobre el gobierno de Caracas.

Según informó el Departamento de Defensa de EE.UU., los aviones, pertenecientes al Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225, ya se encuentran en la isla y “están listos para enfrentar a los carteles cuyas actividades ilícitas han afectado a los estadounidenses durante décadas”.

El F-35B es una versión diseñada para despegar en distancias cortas y aterrizar verticalmente, lo que le permite operar desde los buques estadounidenses desplegados en el sur del Caribe.

En ese sentido, al menos cinco de estas aeronaves arribaron a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, en Ceiba, noreste de Puerto Rico, antigua base Roosevelt Roads.

El despliegue se produce tras un operativo en el que EE.UU. destruyó una lancha con tres ocupantes, señalados por Washington como “narcoterroristas” venezolanos que transportaban drogas. Venezuela, por su parte, respondió activando maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, calificando la presencia estadounidense como una “amenaza” para la región.