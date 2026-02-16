EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

Un tiroteo registrado la tarde de este lunes en una pista de patinaje sobre hielo conmocionó a la ciudad de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, al noreste de Estados Unidos.

Según información preliminar, el ataque ocurrió durante un partido de hockey escolar en la Dennis M. Lynch Arena, dejando a una menor de edad fallecida y al menos cuatro personas heridas, según confirmaron autoridades municipales a medios locales.

Según medios estadounidenses, los disparos se escucharon cerca de las 14.30 horas, cuando se desarrollaba un encuentro entre equipos escolares de la zona, en una jornada que había sido anunciada como “senior night”, dedicada a los estudiantes de último año.

En ese momento, no estaba claro el número exacto de heridos ni el motivo del ataque, y tampoco se había confirmado inicialmente si había detenidos.

Horas más tarde, la oficina del alcalde informó que el presunto autor del tiroteo murió en el lugar, lo que apuntaría a un suicidio posterior al ataque.

El recinto fue acordonado por la policía, mientras se desplegaba un amplio operativo de seguridad y emergencia.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, señaló en un mensaje público que se encontraba monitoreando activamente la situación y que había tomado contacto con el alcalde de Pawtucket y con la policía estatal para coordinar la respuesta.

“Mis oraciones están con Pawtucket y con todas las personas involucradas”, expresó.

Desde comunidades cercanas también surgieron muestras de apoyo. El alcalde de East Providence calificó el hecho como un “horrendo tiroteo masivo”, confirmando la muerte de una menor y los heridos, y solidarizó con las familias afectadas.

En el lugar colaboran autoridades federales, entre ellas la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que pidió a la ciudadanía evitar el área mientras se desarrollan las diligencias investigativas junto a la policía estatal y local.

Por su parte, distritos escolares y organizaciones deportivas confirmaron que jugadores y estudiantes presentes en el recinto se encuentran a salvo, mientras equipos profesionales de la región manifestaron públicamente sus condolencias.

La investigación continúa para establecer la dinámica de los hechos, la identidad del atacante y las causas que desencadenaron el tiroteo, en un nuevo episodio de violencia armada que golpea a espacios educativos y deportivos en Estados Unidos.