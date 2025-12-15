El ascenso y la caída de Jimmy Lai: la dura condena al magnate prodemocracia de Hong Kong

El empresario y magnate de los medios de comunicación hongkonés Jimmy Lai llega a un tribunal en Hong Kong, el 18 de septiembre de 2020. Foto: Archivo

Con este fallo, sostienen los expertos, se cierra un ciclo que comenzó en 2019. Jimmy Lai, un millonario hongkonés conocido por su activismo a favor de la democracia en la ciudad china, fue condenado en medio de los juicios contra activistas de alto perfil que hace seis años participaron en protestas. Estos juicios han incluido a cientos de abogados y políticos que han sido encarcelados o forzados a exiliarse, pero la figura de Lai es particularmente simbólica para el movimiento prodemocracia.

La vida entera de Lai, su éxito en la industria textil y su entrada al mundo mediático local fueron siguiendo el desarrollo de Hong Kong, desde que Reino Unido cedió el control de este territorio a China, hasta ahora. La condena es por “conspiración y sedición”, y a los 78 años el activista podría llegar a enfrentar una pena de cadena perpetua.

Para su primer arresto en 2020, Lai tenía un patrimonio estimado de 1.200 millones de dólares, según una biografía escrita por su amigo y socio Mark Clifford. Sin embargo, era uno de los pocos miembros de la élite de Hong Kong que utilizaban su poder y riqueza para el activismo, financiando y participando en iniciativas prodemocráticas y antiautoritarias.

Jimmy Lai. Foto: Archivo

Este lunes se condenó en Hong Kong a Jimmy Lai, en lo que se consideró “ofensas contra la seguridad nacional”, terminando así un juicio clave contra los organizadores y activistas que impulsaron las protestas prodemocracia en 2019. El veredicto, de todos modos, era esperado, y ya desde hace meses Lai fue el blanco principal de la más contundente represión contra el movimiento prodemocrático de Hong Kong, llegando a ser tildado por las autoridades de traidor y criminal.

Lai se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban, incluido el de conspiración para editar publicaciones sediciosas y dos cargos de conspiración por colusión extranjera. El lunes el tribunal lo declaró culpable en todos los cargos, y los jueces designados por el gobierno afirmaron que “albergó odio y resentimiento hacia la República Popular China durante gran parte de su vida adulta”, buscando la caída del Partido Comunista gobernante, “aunque el precio final fuera el sacrificio del pueblo de la República Popular China y Hong Kong”.

Desde 2020 Lai ha estado en la cárcel, ya sea en prisión preventiva o cumpliendo las cinco condenas que se le han impuesto por delitos relacionados con las protestas, que suman así casi 10 años, además de una acusación de fraude que, según sus partidarios, es falsa. Su familia ya teme que no llegue a verlo en libertad, y en las semanas previas al veredicto sus hijos han dado nuevas advertencias alarmantes sobre su salud.

El magnate de los medios Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, observa mientras sale del Tribunal de Apelación Final en una camioneta de la prisión, en Hong Kong, el 1 de febrero de 2021. Foto: Archivo TYRONE SIU

La historia de Lai, en sí, es la de un hombre “que se hizo a sí mismo”. A los 12 se fue de la China de Mao Zedong hacia Hong Kong, donde trabajó, ya a esa edad, en fábricas textiles. Con el paso del tiempo construiría un imperio que incluiría la cadena de retail Giordano, y de ahí un conglomerado de medios que le valdría el título del “Rupert Murdoch de Asia”.

Su activismo político comenzó después de que las tropas chinas masacraran a los manifestantes estudiantiles en la Plaza de Tiananmén de Beijing, en 1989. Lai se radicalizó y poco después lanzó la revista Next. El periódico Apple Daily se fundó poco antes de la entrega de Hong Kong del dominio británico a China, en 1997, revolucionando el mercado mediático tradicional de la ciudad con impactantes reportajes sensacionalistas, farándulas e investigaciones audaces.

“Lai mantuvo a Hong Kong honesto en muchos sentidos”, afirma Kevin Yam, abogado australiano y activista prodemocracia en Hong Kong: “Olvidamos que Jimmy Lai y sus medios de comunicación desempeñaron un papel importante en Hong Kong como centro financiero internacional, ya que mantuvieron el libre flujo de información sobre el lado oscuro corporativo de Hong Kong”.

Jimmy Lai es escoltado por la policía dentro de la sede del Apple Daily tras su arresto en Hong Kong. AP

En 2003, tanto Next como Apple Daily apoyaron las protestas contra una propuesta de ley de seguridad nacional para Hong Kong, mientras que en 2014 respaldaron el movimiento Occupy Central, momento en el que Lai también se unió al campamento de protesta.

En 2019 los periódicos volvieron a respaldar las protestas masivas, esta vez contra un proyecto de ley de extradición, mutando posteriormente a un importante movimiento prodemocracia. El Apple Daily publicó en portada una carta recortada dirigida al Presidente estadounidense, Donald Trump, que los lectores podían enviar a Washington pidiéndole que “ayudara a salvar Hong Kong”. Esta carta se convertiría en un elemento clave del caso de seguridad nacional de la Fiscalía contra Lai.

Lai participó en muchas de estas protestas, además de una vigilia que fue prohibida en junio de 2020 para conmemorar los hechos de la Plaza de Tiananmén. En ese evento se paró fuera de su auto y prendió una vela, cosa que le valió una sentencia de 13 meses de cárcel.

Protestas prodemocracia en Hong Kong. Jorge Silva

La condena de este lunes fue rápidamente criticada por el grupo Amnistía Internacional China, que lleva meses siguiendo el proceso: “Lo predecible del fallo dictado hoy no lo hace menos desalentador: la condena de Jimmy Lai es como una sentencia de muerte para la libertad de prensa en Hong Kong, donde la labor esencial del periodismo ha pasado a ser un delito. Lai está en prisión solo porque él y su periódico Apple Daily criticaban al gobierno. Las actividades por las que ha sido condenado nunca habrían sido consideradas delito antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020”.

Por su parte, el hijo de Lai, Sebastien Lai, llamó a Reino Unido, país del cual ambos son ciudadanos, a presionar por la liberación de su padre. “El gobierno de Reino Unido debe hacer más, ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos y hacer que la liberación de mi padre sea una condición previa para estrechar las relaciones con China”, señaló.

Durante una conferencia de prensa en Londres indicó: “¿Cómo se puede esperar una relación fructífera si ni siquiera pueden subir a un hombre de 78 años, con tan mala salud, a un avión y enviarlo de vuelta a casa, aquí en Reino Unido, donde pertenece?”.

Por su parte, el Presidente estadounidense Donald Trump ha prometido en otras ocasiones presionar por la liberación de Lai, y de hecho funcionarios indicaron que este habría sido un tema en la reunión que tuvo con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur en octubre.

De todos modos, a medida que la agenda “America First” del republicano se vuelve más extrema, la posición de Trump busca más “llegar a un trato” con Beijing. En ese contexto, algunos aseguran que Lai podría terminar volviéndose una ficha de cambio en medio de la guerra de aranceles con China.