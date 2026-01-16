SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

    La cita de este jueves, que duró dos horas, se produjo por orden del presidente Donald Trump, “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera mejorar la relación de trabajo”, dijo un funcionario citado por The New York Times.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Archivo

    El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela en Caracas para discutir la cooperación, dijo el viernes un funcionario estadounidense, en la visita de más alto nivel conocida desde que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro este mes.

    John Ratcliffe, el primer miembro del gabinete en viajar a Venezuela tras los episodios del 3 de enero, se reunió este jueves en Caracas con Delcy Rodríguez, según reveló The New York Times. La cita, que duró dos horas, se produjo por orden del presidente Donald Trump, “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera mejorar la relación de trabajo”, dijo el funcionario.

    John Ratcliffe, director de la CIA. Foto: Archivo Andrew Harnik

    De acuerdo con fuentes del diario estadounidense, en el encuentro se abordaron “posibles oportunidades de colaboración económica” y se subrayó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente para los narcotraficantes.

    Según el Times, el encuentro entre Rodríguez y Ratcliffe reforzó el mensaje del gobierno de Trump de que considera al gobierno encargado como el mejor camino hacia la estabilidad del país a corto plazo.

    La reunión se produjo un día después de que el presidente Trump hablara por teléfono con Rodríguez y el mismo día en que se reunió con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Nobel de la Paz 2025.

    La visita de alto nivel de Ratcliffe, y el mensaje de cooperación, podrían verse como una especie de desaire a la oposición, cuyos partidarios se han sentido frustrados porque el gobierno de Trump no ha intentado poner en el poder a Edmundo González, aliado de Machado, desde que Maduro fue destituido, indicó el Times.

    González ganó las elecciones de 2024, según los expertos electorales internacionales, después de que se le prohibiera a Machado presentarse, pero Maduro se negó a abandonar el poder.

    En tanto, luego de reunirse con Trump y con legisladores en Washington, Machado concedió una entrevista exclusiva a Rachel Campos-Duffy, en el programa Fox & Friends de la cadena Fox News.

    Machado expresó satisfacción por la reunión con Trump este jueves en la Casa Blanca: “Salió muy bien. Estoy muy agradecida por la oportunidad de hablar con el presidente Trump. Algo que he estado esperando por mucho tiempo”.

    Sobre el futuro político de Venezuela, tras la captura de Maduro y la transición interina bajo Delcy Rodríguez, Machado proyectó una visión optimista.

    “Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado; cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”, zanjó.

    Durante la conversación, Machado justificó por qué entregó al mandatario estadounidense la medalla del Nobel que le fue otorgada en diciembre, con el argumento de la ayuda que, según ella, Trump ha brindado a Venezuela y en señal de gratitud.

    “Él se lo merece. Decidí dedicárselo al presidente Trump porque se lo merece”, dijo, tras presentar al mandatario estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo venezolano.

