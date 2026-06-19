El embajador de Estados Unidos en Israel critica a Francia por pedir que presione sobre Líbano: “¿Se informa por Hezbolá?”

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha criticado este viernes al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, por pedir que Estados Unidos “debe ejercer la presión necesaria” sobre el Gobierno israelí para que deje de atacar Líbano, y se ha preguntado si Francia se informa a través del partido-milicia chií Hezbolá.

“El ministro francés de Exteriores dijo que Israel debe detener sus ataques contra Hezbolá. ¿Obtiene Francia toda su información de Hezbolá?”, ha criticado Huckabee, en un mensaje en redes sociales aludiendo a los ataques sufridos por el Ejército israelí en suelo libanés.

“Anoche, Israel sufrió la muerte de cuatro de sus soldados. Israel responde cuando es atacado. El alto el fuego llegará cuando Hezbolá deje de disparar y de matar”, ha indicado el representante diplomático estadounidense en Israel.

En una entrevista concedida a la emisora France Info, Barrot ha señalado que el Gobierno israelí debe “respetar” el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán que “estipula el cese de las hostilidades” y ha apuntado a Estados Unidos para garantizar el cumplimiento. “Estados Unidos, en particular, debe ejercer toda la presión necesaria sobre el Gobierno israelí para garantizar su cumplimiento”, ha recalcado.

Israel ha confirmado la muerte de cuatro militares en ataques de Hezbolá, mientras que al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado a causa de los bombardeos israelíes contra diversos puntos del sur de Líbano. Todo en un momento en el que las autoridades israelíes inciden en que no retirarán sus tropas del sur de Líbano y continúan sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El propio vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una rueda de prensa en la que defendió el acuerdo logrado con Irán, insistió en que Israel debe “respetar el proceso de paz” asegurando que es “beneficioso para ellos y para toda la región”. “Lo que esperamos es que Hezbolá no esté lanzando cohetes ni drones contra los israelíes, y también esperamos que los israelíes no actúen de manera descontrolada en Líbano”, admitió, aunque recalcó el derecho a la defensa propia de Israel.