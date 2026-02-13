SUSCRÍBETE POR $1100
    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    La puja en el Congreso de EE.UU. entre demócratas y republicanos tiene congelado el financiamiento para el área que se encarga, entre otras cosas, de las fuerzas encargadas de detener a los migrantes. El funcionamiento normal está garantizado hasta este viernes; luego, habrá áreas que cesarán. ¿El ICE? Tiene un fondo amplio que le permitirá seguir con sus actividades por un tiempo.

    Por 
    Ramiro Cué Barberena/France 24
    Agentes del ICE realizan un arresto como parte de la amplia ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump en Chicago, Illinois, el 26 de enero de 2025. Foto: Archivo

    Sortear el cierre del Gobierno fue una buena noticia para la Administración de Donald Trump. Sin embargo, hubo una partida que no fue aprobada, sigue en discusión y cada minuto avanza en un terreno de mayor incertidumbre: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    El área entrará en cierre desde el viernes 13 de febrero si sigue el bloqueo demócrata en el Congreso. Los partidarios elevaron 10 puntos para dar el visto bueno relacionados con los agentes de seguridad y sus procedimientos. De estos, apenas hay entendimiento por uno.

    Oficiales federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Seguridad Diplomática esperan afuera de una sala del tribunal de inmigración de la Plaza Federal de Nueva York, el 17 de julio de 2025. Foto: Archivo

    Ante este panorama surge la pregunta sobre qué complejidades pueden surgir del cierre del DHS.

    El polémico ICE, con funcionamiento garantizado

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió una asignación de unos 10.000 millones de dólares el último año, la misma que no es aprobada por el Congreso.

    No obstante, el ICE tiene un respaldo oneroso que le permitirá seguir operando con normalidad por un tiempo más: a causa de la “Gran y hermosa ley” -la megaley fiscal impulsada por Donald Trump- tiene un fondo suplementario de 75.000 millones de dólares.

    Si el DHS cierra, el ICE no detendrá sus operaciones completamente. Sin embargo, las actitudes y los protocolos de sus agentes son la principal traba en el hemiciclo, con los demócratas exigiendo identificaciones, órdenes judiciales y que muestren el rostro -entre otros puntos-, sobre todo después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran a manos de sus agentes.

    ¿Qué consecuencias hay si no hay acuerdo?

    En caso de que no exista un nuevo plan presupuestario, el Departamento de Seguridad Nacional entrará en un cierre indefinido, debiendo clausurar todas sus operaciones, con excepción de las funciones esenciales.

    Por ejemplo, la Patrulla Fronteriza podrá seguir operando, así como los servicios de emergencia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte en los aeropuertos.

    El ala republicana busca medidas alternativas para conseguir una partida presupuestaria, aunque con final incierto. La intención es avanzar con una medida provisional que rija hasta el 30 de septiembre (fin del año fiscal) para asegurar las operaciones migratorias mientras se busca un pacto bipartidista.

    “Hacen falta cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de ley de financiamiento del DHS”, afirmó Hakeem Jeffries, el referente de los demócratas en la Cámara de Representantes, a principio de semana.

    ¿Cuáles son los pedidos de los demócratas?

    Para aprobar el nuevo presupuesto para el DHS, el Partido Demócrata exige que se prohíba que los agentes del ICE allanen viviendas sin órdenes judiciales, que porten una identificación, que no utilicen máscaras en los operativos, entre otros puntos.

    También piden que se dejen de buscar objetivos y detener civiles por razones raciales o prejuicios físicos. En tanto, pretenden que no se arresten personas en ciertos lugares, como centros de votación, sitios educativos o religiosos.

    La petición de que los oficiales utilicen cámaras corporales es el único punto en el que hay entendimiento. Después de la muerte de dos personas a manos del ICE, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que las implementarán.

