    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Tanto el rey de Noruega, Harald V, cómo la princesa heredera Mette-Marit se refirieron a la situación de Marius Borg Hoiby, que se sentará en el banquillo el próximo 3 de febrero tras ser acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

    Fernando Fuentes
    La princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg. Foto: Archivo

    Desde 1977, la familia real noruega mantiene la tradición de repasar públicamente el año en un programa especial de la televisión estatal. Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit participan junto a los reyes Harald V y Sonia para analizar los principales acontecimientos, retos y decisiones que han marcado la actividad institucional de la monarquía.

    Sin embargo, en los últimos meses, la atención mediática se ha centrado especialmente en la situación de Marius Borg, hijo de la princesa heredera, investigado por 32 cargos ante el Tribunal del Distrito de Oslo. Un asunto delicado que, por primera vez, ha sido abordado abiertamente por la familia.

    Así, el rey Harald V expresó solidaridad con los afectados por el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit, Marius Borg, quien se sentará en el banquillo el próximo 3 de febrero tras ser acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland. Se han fijado siete semanas para el caso.

    El rey de Noruega, Harald V, junto con la reina Sonia. Foto: Europa Press

    “Quiero expresar solidaridad para todos los afectados. No solo en nuestra familia, sino también a todos los demás. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que se encuentren bien”, afirmó el monarca de 88 años junto a la reina Sonia de Noruega durante un programa navideño emitido por la cadena de televisión NRK.

    La futura reina del país, Mette-Marit, también se defendió durante el programa navideño de las críticas por el caso contra su hijo. “Quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres. Que no nos lo hayamos tomado en serio”, aseveró.

    Numerosos críticos han cuestionado su dilema entre ser madre y pertenecer a la realeza, como se refleja en el libro Hvite striper, sorte får (‘Rayas blancas, ovejas negras’ en español), donde se señala que, tras la segunda detención de Marius, las autoridades optaron por no informar a la princesa, temiendo que pudiera revelar sus planes, según informa el medio Vanitatis.

    Haakon y Mette-Marit de Noruega junto a Marta Luisa a su llegada al funeral por el rey Constantino de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas, el 16 de enero de 2023, en Atenas. Foto: Raúl Terrel/Europa Press Raúl Terrel / Europa Press

    “Ser padre es una de las experiencias más vulnerables que se pueden vivir, especialmente en nuestra situación. Implica una enorme carga de culpa propia. Que nos critiquen tan duramente en un momento en el que intentamos hacer lo mejor posible, buscando ayuda profesional y recibiéndola, no solo nosotros, también el padre de Marius, resulta muy difícil. Cuando se realizan críticas tan severas sobre lo que haces, al menos deberían basarse en hechos correctos”, explicó la princesa heredera.

    “Por supuesto, cometemos errores como cualquier persona; es algo con lo que tenemos que vivir. Así es ser humano, así es ser padre”, afirmó Mette-Marit, subrayando que, aunque se puedan recibir críticas fuertes sobre sus decisiones, estas deberían al menos basarse en hechos correctos. Añadió que el caso debe resolverse dentro del sistema legal y que no desean intervenir mientras siga siendo un asunto privado, aunque podrán comentarlo más adelante, dejando claro que esto no da derecho a que se difundan afirmaciones falsas.

    “Por supuesto, pensamos mucho en cómo sería estar en esa situación para todos los que, de una u otra forma, son parte del caso. Todos sus seres queridos, sus familias, sus allegados. Esto es difícil para todos”, explicó el príncipe Haakon.

    Aunque no están obligados a intervenir en el proceso judicial, al ser consultados por la periodista de la televisión pública noruega sobre una posible asistencia, él respondió: “Tenemos una postura definida, pero todavía no es el momento de explicarla. Será un asunto que trataremos cuando corresponda”, dejando entrever que existe una estrategia prevista ante lo que ocurrirá en febrero.

    La Fiscalía imputó al joven de 28 años, hijo de una relación previa de la princesa, por un total de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones a cuatro mujeres diferentes entre 2018 y 2024, violencia machista contra una expareja, violación de una orden de alejamiento y grabación ilegal de imágenes íntimas de genitales de distintas mujeres, entre otros.

    El fiscal general, Sturla Henriksbo, detalló que Borg también fue imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de tráfico, por lo que, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión, informó Europa Press.

    Los cargos fueron presentados tras una investigación lanzada hace más de un año después de que fuese detenido en agosto de 2024 tras un incidente en el apartamento de su exnovia en la capital, Oslo, por el que fue acusado en un primer momento de lesiones, daños y amenazas.

    Además de la intensa cobertura mediática por el caso de su hijo Marius Borg, Mette-Marit, de 52 años, enfrenta un empeoramiento de su salud; este otoño se realizaron varias pruebas que evidenciaron un deterioro significativo, y la familia se está preparando para un posible trasplante de pulmón cuando sea necesario.

    “Estamos llegando al punto en el que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento", dijo el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, Are Martin Holm, en un comunicado de la Casa Real emitido el viernes pasado.

    “Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se incluirá a la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón", añadió.

    La Casa Real señaló que Mette-Marit necesita cada vez más un régimen de ejercicio específico, descanso y recuperación física, aunque ha manifestado “un gran interés” en seguir desempeñando sus funciones.

    La princesa, esposa del príncipe heredero Haakon, fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que en los últimos años la ha obligado a cancelar su asistencia a varios actos de la agenda de la Casa Real noruega.

