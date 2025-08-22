Quién es Marius Borg Høiby, hijo de una princesa en Noruega acusado de cuatro delitos de violación

Marius Borg Høiby, de 28 años, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue acusado formalmente de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación , según informó la BBC.

El joven, que ha reconocido públicamente sus problemas con el alcohol y las drogas, niega las acusaciones más graves, aunque planea declararse culpable de cargos menores cuando comience el juicio, indicó su abogado a Reuters.

Si es declarado culpable de las violaciones, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión.

Entre las denuncias en su contra se encuentran abusos contra exparejas, violación de órdenes de alejamiento y haber grabado sin consentimiento a varias mujeres, de acuerdo con la fiscalía noruega.

Su relación con la realeza

Høiby es hijo de una relación previa de la princesa Mette-Marit con Morten Borg , y saltó a la atención pública en 2001, cuando su madre se casó con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

Aunque no ostenta título real ni funciones oficiales, ha mantenido vínculos cercanos con la familia.

De ese matrimonio nacieron sus dos medios hermanos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, ambos con derechos sucesorios, a diferencia de él.

Un historial de conflictos

Según la radiotelevisión pública NRK, las cuatro presuntas violaciones ocurrieron entre 2018 y 2024 , una de ellas después de que ya hubiese sido arrestado.

El joven fue detenido en tres ocasiones durante 2024 –en agosto, septiembre y noviembre– y desde entonces estuvo bajo investigación.

La fiscalía aseguró que el caso no tendrá un trato especial por los vínculos familiares de Høiby: “No se le va a tratar con mayor ligereza ni con mayor severidad que a cualquier otra persona”, dijo el fiscal Sturla Henriksbø, quien señaló que existen videos y fotos que respaldarían parte de las acusaciones.

Una de las denunciantes es su exnovia Nora Haukland, quien lo acusa de maltrato físico y psicológico en 2022 y 2023.

Reacciones de la familia real

El príncipe Haakon, heredero al trono y padrastro de Høiby, se refirió esta semana al caso y afirmó que la decisión final corresponde a los tribunales.

“Todos los implicados en este caso probablemente lo consideren complejo y difícil”, declaró a NRK.

Tras su último arresto en noviembre, Høiby ingresó en un centro de rehabilitación en Londres.

En una declaración pública, reconoció haber agredido y causado daños bajo los efectos del alcohol y la cocaína, además de aludir a problemas de salud mental y una lucha constante contra las adicciones.