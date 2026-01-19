El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación oficial a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que forme parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, tal y como ha confirmado este lunes el Kremlin, que ha declinado por ahora afirmar si el mandatario aceptará la propuesta y pasará a formar parte del organismo.

“Putin también ha recibido una invitación a través de canales diplomáticos para sumarse a esta Junta de Paz”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha asegurado que Moscú “está estudiando todos los detalles de la propuesta”.

Así, ha manifestado que las autoridades rusas esperan mantener “contactos” con Estados Unidos para “aclarar todos los detalles” sobre la invitación y el papel que jugaría Putin en este organismo, creado al alero de la propuesta de Trump para el futuro de Gaza, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

La invitación ha sido presentada a pesar de que Rusia se encuentra bajo sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y en medio del proceso de conversaciones para impulsar un acuerdo que ponga fin a dicho conflicto, diálogo en el que Washington ejercer un papel de mediador.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

El mandatario estadounidense anunció el viernes los primeros nombres de la junta, en la que participarán el exprimer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, o Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participarán el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

Posteriormente, invitó a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdel Fattah El-Sisi y Javier Milei, respectivamente, así como al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Ya el domingo han recibido también invitación el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza -escenario de una cruenta ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023- y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.