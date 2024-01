El Presidente de Argentina prometió una revolución de libre mercado y dice que la está cumpliendo

El nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, dice que está trayendo una revolución de libre mercado a la economía del país, que lleva mucho tiempo en problemas, recortando miles de empleos estatales y reduciendo regulaciones en todo, desde los procedimientos de divorcio hasta el precio de la leche.

Pero después de menos de dos meses al frente de la tercera economía más grande de América Latina, el autodenominado anarcocapitalista ya se enfrenta a oponentes en las calles y en el Congreso, donde algunas de sus reformas ya han fracasado. Su tasa de inflación es ahora la más alta del mundo, superando incluso a la de Venezuela.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Milei dijo que no flaquearía en su promesa de campaña de sacudir la economía controlada por el Estado, a pesar del agudo dolor económico a corto plazo que traerá.

“No hay un plan B”, dijo Milei el martes en la Casa Rosada, el palacio presidencial de color rosa en el centro de Buenos Aires. “No hay lugar para los sentimientos, para las emociones. No puedo permitirme ese lujo. Hay 47 millones de personas esperando respuestas”.

Hablando un día antes de que miles de personas llenaran las calles e interrumpieran los viajes aéreos para protestar por sus reformas, Milei afirmó que las medidas ya están mostrando signos de éxito.

La inflación de Argentina, del 211%, está cerca de alcanzar su punto máximo, dijo, prediciendo que “en dos años habremos acabado con la inflación, seguro”. El banco central ha añadido 5.000 millones de dólares en el último mes a sus reservas de moneda extranjera, antes agotadas.

Ha comenzado a deshacer las regulaciones que durante mucho tiempo han asfixiado a los negocios, incluidos los controles de precios de los alimentos y las restricciones al arriendo de departamentos que habían creado escasez de viviendas. Ha decretado cientos de cambios y ha presentado un proyecto de ley general al Congreso para reducir el papel del Estado en la economía.

“Esto representa solo una cuarta parte de las reformas que estamos proponiendo y, una vez que estas leyes hayan sido aprobadas, estaremos dispuestos a impulsar más”, afirmó.

Muchos argentinos esperan ansiosamente ver si un líder sin experiencia de gobierno y con una personalidad excéntrica (Milei es conocido tanto por su extravagante melena como por su devoción al capitalismo crudo y sin restricciones) realmente puede transformar un país que durante décadas ha pasó de una crisis financiera a otra. Argentina ha incumplido el pago de su deuda soberana nueve veces.

Milei, un libertario que saltó a la fama como comentarista de televisión agitador, se enfrenta a una serie de obstáculos. Su partido La Libertad Avanza posee solo el 15% de los escaños en la cámara baja de la legislatura nacional y el 10% en el Senado.

Manifestantes protestan frente al Congreso durante una huelga nacional de un día, en Buenos Aires, el 24 de enero de 2024. Foto: Reuters

En las calles, se enfrenta a poderosos sindicatos aliados con los peronistas, cuyo movimiento nacionalista fue fundado por el oficial populista del Ejército Juan Perón en la década de 1940. Aboga por un papel importante para el Estado en la economía y ha gobernado Argentina durante aproximadamente la mitad de los últimos 80 años. El predecesor de Milei en el cargo era peronista.

Mostrar una mejora en la economía es esencial si Milei quiere evitar el tipo de caos que tuvo lugar durante la crisis financiera de Argentina en 2001-2002, que llevó a una elección de cinco presidentes en dos semanas y a disturbios que dejaron más de 30 muertos. Milei predijo que resistiría las protestas y otros esfuerzos para descarrilar el cambio.

“Si hubiera considerado que eso era un impedimento, no habría tenido sentido para mí intervenir y hacer los cambios”, dijo.

Hasta ahora, las cosas han empeorado en algunos frentes, algo que Milei advirtió que sucedería antes de que su gobierno registrara mejoras.

Después de una devaluación del peso de más del 50% el mes pasado, la inflación aumentó aún más. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro utilizado por la mayoría de los argentinos ha comenzado a ampliarse nuevamente. Eso plantea la posibilidad de otra devaluación que, según los economistas, elevaría aún más la inflación.

En diciembre, un tribunal emitió una orden judicial contra medidas para reducir la influencia de los sindicatos y facilitar que las empresas despidan a trabajadores. Los activistas se han comprometido a acosar a los legisladores que voten a favor de las medidas.

Un manifestante envuelto en una bandera argentina se enfrenta a miembros de la policía durante una huelga nacional de un día, frente al Congreso, en Buenos Aires, el 24 de enero de 2024. Foto: Reuters

El Congreso ha retrasado la aprobación de la ley ómnibus de Milei, lo que ha obligado al gobierno a descartar algunas propuestas fiscales para ayudar a equilibrar el presupuesto. Y su plan de cerrar el banco central, que bajo el gobierno peronista imprimió dinero a voluntad, enfrenta una dura oposición del establishment político.

“La gente ya no puede soportar esto”, dijo Amanda Gutiérrez, quien trabaja en una imprenta y dejó de comprar carne vacuna, un alimento básico argentino. La mujer de 53 años, que protestó frente al Congreso contra las iniciativas de Milei, dijo que su salario ya no cubre sus gastos. “Sus teorías económicas no se pueden implementar”, dijo. “Están al revés”.

Milei sigue siendo popular, con un 58% de apoyo, según la encuestadora local Poliarquía. Y una encuesta de Opinaia mostró que el 70% de los argentinos respaldan sus planes de recortar el gasto público en un país acostumbrado a generosos subsidios al transporte y a la electricidad.

Aún así, su apoyo cayó 9 puntos porcentuales entre diciembre y enero, según una encuesta de Poliarquía, cuando los precios del combustible se duplicaron y el costo de los alimentos se disparó un 30%. Según los analistas políticos, el apoyo podría erosionarse aún más. El Instituto de Finanzas Internacionales, una asociación de firmas financieras globales, predice que la economía se contraerá un 7,8% en el primer trimestre y que la inflación anual aumentará a alrededor del 300% a mediados de año.

“La población quedó tan traumatizada por las calamidades económicas del último gobierno que, por ahora, parece estar dispuesta a seguir adelante”, dijo Benjamin Gedan, director del programa latinoamericano del Wilson Center, un think tank en Washington. “Pero hay una cantidad extraordinaria de minas terrestres que sortear”.

Sentado en una silla dorada en la ornamentada oficina presidencial, Milei, de 53 años, restó importancia a las preocupaciones sobre su capacidad para implementar su programa, calificándolas de “tonterías”. Dijo que tendría éxito donde sus predecesores fracasaron porque es un economista “libertario hiperortodoxo”.

Manifestantes sostienen un cartel mientras protestan cerca del puente Pueyrredón durante una huelga nacional de un día, en Buenos Aires, el 24 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Todavía soy una outsider”, dijo Milei. “La forma en que interpreto mi mandato es como un trabajo. Me encomendaron la tarea de poner la economía en orden”.

Milei destacó que su gabinete incluye funcionarios experimentados que sirvieron en la administración de 2015 a 2019 de Mauricio Macri, un empresario de centroderecha que intentó reducir el gasto gradualmente para evitar protestas. El enfoque fracasó después de que perdió el acceso a los mercados financieros globales, lo que obligó a Argentina a aceptar un préstamo de 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Milei dijo que cree que el Congreso aprobará sus medidas y sostuvo que los legisladores que se opongan a su agenda pagarán en las elecciones intermedias de 2025. Si los legisladores no cooperan, señaló, “los expondremos ante la sociedad, los mostraremos como enemigos de una sociedad libre, enemiga del progreso”.

Algunos vientos de cola podrían ayudar a Milei: se espera una fuerte cosecha de cereales este año y un nuevo gasoducto que se prevé reducirá los costos de energía.

Sus oponentes están en desorden después de que la administración peronista del Presidente Alberto Fernández dejó el cargo en diciembre. En su mandato de cuatro años, la inflación se disparó del 50% y la pobreza aumentó del 35% al 42%, según el Centro de Investigaciones Financieras de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, toma la mano de su novia, la actriz Fátima Flórez, durante una obra de teatro en Mar del Plata, el 29 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Milei dijo que ve a Occidente como el aliado natural de Argentina después de que sus predecesores izquierdistas se pusieran cada vez más del lado de rivales estadounidenses, desde Rusia hasta China y Venezuela. Los países modelo de Milei van desde Irlanda hasta Australia y Nueva Zelanda.

Dijo que se inspira en el profeta bíblico Moisés y Margaret Thatcher, una visión sorprendente para un argentino a la luz de la guerra de 1982 por las Islas Malvinas entre Gran Bretaña y la junta militar que gobernaba Argentina. Milei dijo que él y el secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron, tendrían “una relación adulta” para discutir las diferencias territoriales.

“Argentina debe regresar a Occidente al mismo tiempo que tiene que señalarle a Occidente que se ha desviado del camino, tal como lo hice yo en el Foro Económico Mundial”, dijo, refiriéndose a un discurso que pronunció a principios de este mes en Davos, Suiza, que recibió elogios de Elon Musk y el expresidente Donald Trump.

“El Estado es una máquina coercitiva para robar recursos del sector privado”, afirmó. “Por lo tanto, nunca vería al Estado como una solución a nada, sino como la fuente misma del problema”.

Aunque decidió que Argentina no aceptaría una invitación para unirse al grupo de naciones Brics, incluidos China y Rusia, Milei parece estar retrocediendo en los ataques que lanzó contra algunos gobiernos y figuras públicas durante su campaña. Negó haber “explotado” los lazos con China, uno de los principales socios comerciales de Argentina.

“Es cierto que no me aliaré con los comunistas”, dijo Milei sobre Beijing. “Pero hay que separar las cuestiones geopolíticas de las comerciales”.

Milei, quien visitará Israel en febrero, ha dicho que existe la posibilidad de que se convierta al judaísmo, aunque dijo que cumplir con el Shabat el sábado podría entrar en conflicto con su carga de trabajo.

“Es algo que tiene que ver con mi vida espiritual y por la gran cantidad de conocimientos que obtengo al estudiar, por ejemplo, la Torá”, señaló.

La gente compra en un supermercado, mientras Argentina lucha contra una inflación anual que se acerca al 200%, en Buenos Aires, el 13 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Milei dijo que Argentina necesita inversión extranjera para garantizar que la economía se recupere más rápido.

“Cuantas más inversiones consigamos y más bajas sean las tasas de interés, la recesión será mucho más suave y la recuperación mucho más rápida”, dijo. “Tenemos que hacer un gran esfuerzo de comunicación para que vean que esta vez vamos en serio, que esta vez sí que es diferente”.

Milei dijo que seguiría adelante con sus planes de privatizar empresas estatales. “Todo lo que pueda vender primero, lo venderé primero”, aseguró.

Añadió que vender la participación mayoritaria de Argentina en la energética estatal YPF, que fue expropiada en 2012, ya no es una prioridad porque “implicaría una gran pérdida de valor para los argentinos”.

Milei comparó los desafíos que enfrenta con los de un líder del siglo XIX, Carlos Pellegrini. Cuando Pellegrini ascendió a la presidencia en 1890, Argentina enfrentaba una grave crisis financiera. Pellegrini aprobó medidas económicas que inicialmente perjudicaron a los argentinos comunes, pero, con el tiempo, pusieron al país en el camino hacia un fuerte crecimiento.

“Fue insultado por todo el pueblo”, dijo Milei. “Pero hoy la historia argentina lo recuerda como un piloto de las tormentas”.