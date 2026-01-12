SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El presidente de Perú defiende la captura de Maduro por parte de Estados Unidos pero pide “un proceso democrático”

    “Hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicación es fuera del país”, sostuvo.

    Por 
    Europa Press

    El presidente en funciones de Perú, José Jerí, afirmó que “está de acuerdo” con la incursión militar de Estados Unidos para capturar en territorio venezolano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo al país norteamericano, donde permanece detenido desde entonces junto a su mujer, la primera dama, Cilia Flores. Pese a ello, se ha mostrado favorable a establecer una hoja de ruta para fijar “un proceso democrático”.

    “En principio, (estoy) plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho. Era una medida necesaria”, ha asegurado Jerí al ser preguntado, en una entrevista con la cadena CNN, por su posición con respecto a la operación de las fuerzas estadounidenses, pese a que ha reconocido que “rompe con derecho internacional”, al menos “temporalmente”. “Hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicación es fuera del país”, ha justificado.

    Asimismo, el dirigente peruano ha manifestado apoyar “plenamente (...) que sean los mismos venezolanos quienes elijan a sus autoridades” en el marco de una transición democrática, pese a que el Gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump ha evitado poner fecha a unas posibles elecciones, llegando incluso a rechazar la celebración de comicios a corto plazo.

    “Nos preocupa también y es parte del compromiso que debemos asumir como países de que se retorne rápidamente a una a un proceso democrático en Venezuela”, ha alegado, aun así, Jerí, que ha subrayado que “deberían establecerse mecanismos para que se puedan establecer plazos, porque no solamente es un problema de Venezuela, es un problema continental”, basando su argumento en que “la dictadura que hubo en Venezuela (...) ha provocado una migración en todos los demás países”.

    El presidente peruano, ante las reiteradas preguntas por la reticencia de la Administración Trump a abordar un posible proceso democrático en Venezuela, ha indicado que, para su Gobierno, “tiene que respetarse o la autoridad que fue electa en julio de 2024”, apuntando al opositor Edmundo González, “o que los mismos venezolanos decían cuál va a ser el mecanismo para esta transición, la cual nuestro país va a apoyar decididamente”.

    “Debemos ponerlo en la agenda, sin lugar a dudas”, ha indicado antes de reconocer “contrastes” con gobiernos como el del mandatario argentino Javier Milei, quien respaldó el pasado miércoles la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y su toma de control del petróleo venezolano por “cortarle el suministro a los comunistas”. Con todo, Jerí ha querido destacar que ambos dirigentes coinciden en su posición con respecto a la operación que, en sus palabras, “se ha bajado un régimen dictatorial que ha oprimido al pueblo venezolano”.

    Las palabras del presidente interino de Perú han llegado después de que, la pasada semana, Donald Trump señalara que su Administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo “largo” de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando “todo” lo que Washington “considera necesario”.

