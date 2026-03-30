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    El primer ministro de Australia pide a Trump “más certezas” sobre los objetivos de la guerra en Irán

    Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadan figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Xinhua.

    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha pedido este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, “más certezas” sobre los objetivos de la guerra en Irán, que comenzó a finales de febrero con la operación militar conjunta lanzada con Israel.

    “Quiero que haya más claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra, y quiero que se produzca un descenso de la violencia”, ha afirmado Albanese al ser preguntado sobre los últimos avances registrados en el curso de la ofensiva. Así, ha sugerido que los objetivos principales de Trump ya se habían logrado, pero ha incidido en que necesita más información sobre “qué necesita” Estados Unidos para ponerle fin al conflicto.

    En este sentido, ha expresado que su deseo en “ver más claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra” y ha hecho hincapié en que un descenso de la violencia “iría en beneficio de la economía mundial”, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABC.

    No obstante, ha dicho sentir “desprecio por el régimen iraní”, si bien ha lamentado que un cambio de régimen es “difícil de lograr”. “Si ese fuera el objetivo final, podría ser algo muy difícil”, ha aseverado. “Al comienzo del conflicto, los objetivos se definieron como uno solo: impedir que Irán obtenga un arma nuclear, lo cual se ha logrado claramente”, ha manifestado.

    “En segundo lugar estaba mermar la capacidad de Irán para emprender acciones militares, ya sea de forma abierta o a través de sus aliados en Hezbolá, Hamás y los hutíes. Es evidente que se ha producido un deterioro sustancial de la posición de Irán. El tercero era el cambio de régimen y creo que, muy claramente, la historia nos dice que un cambio de régimen impuesto desde fuera es muy difícil”, ha aclarado.

    Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadan figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

    Más sobre:IOánEstados UnidosAustralia

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