El príncipe Harry revela que su hermano Guillermo lo tiró al suelo en una discusión por Meghan

El príncipe Harry de Gran Bretaña dice que su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe Guillermo, lo tiró al suelo durante una discusión de 2019 sobre la esposa estadounidense de Harry, Meghan, en sus tan esperadas memorias que salieron a la venta días antes en España.

Los detalles de su contenido también se conocieron cuando ITV lanzó un clip de una próxima entrevista con Harry en la que dijo que no podía comprometerse a asistir a la coronación de su padre en mayo.

En el libro, Harry dice que la pelea de 2019 con Guillermo tuvo lugar en la casa de Harry en Londres. Guillermo había llamado a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, lo que Harry dijo que sonaba como “la narrativa de la prensa” sobre su esposa.

“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo”, escribió Harry.

Guillermo, Kate, Harry y Meghan saludan al público en el Castillo de Windsor luego de la muerte de la reina Isabel II. Foto: AP

“Aterricé en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

Guillermo luego desafió a su hermano menor a devolver el golpe, pero Harry se negó. Más tarde, Guillermo regresó a la escena, “luciendo arrepentido y se disculpó”, escribió Harry, y su hermano le pidió que no le dijera a Meghan que lo había “atacado”.

Los portavoces del rey Carlos III y el príncipe Guillermo se negaron a comentar.

Por separado, el sitio web de celebridades Page Six informó que el libro asegura que Guillermo y su ahora esposa Kate alentaron a Harry a usar un uniforme nazi para una fiesta de disfraces en 2005. Harry se ha disculpado repetidamente y calificó la decisión como uno de los mayores errores de su vida.

Guillermo y Harry alguna vez fueron vistos como muy cercanos después de la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en París en 1997. Pero los hermanos se han peleado desde que Harry se casó con Meghan, una exactriz, en 2018 y la pareja renunció a los deberes reales para mudarse a California dos años después.

Desde su partida, el duque y la duquesa de Sussex, como se conoce oficialmente a la pareja, han criticado duramente a los Windsor y a la monarquía británica, que ha incluido acusaciones de racismo que el propio Guillermo ha desestimado.

Portada de "Spare", el libro de memorias del príncipe Harry.

El mes pasado, su documental de seis partes de Netflix, que atrajo una audiencia récord, se emitió con acusaciones renovadas que incluían que Guillermo le había gritado a Harry durante una cumbre de crisis para discutir su futuro.

La principal crítica de Harry y Meghan es que los asistentes reales no solo se negaron a responder a la cobertura de prensa hostil e inexacta, sino que también fueron cómplices en la filtración de historias negativas para proteger a otros miembros de la realeza, especialmente a Guillermo.

“No sé cómo permanecer en silencio mejorará las cosas”, dijo Harry en el clip de ITV del jueves.

Cuando se le preguntó por qué estaba invadiendo la privacidad de su familia, algo que había criticado, respondió: “Esa será la acusación de la gente que no entiende o no quiere creer que mi familia ha estado informando a la prensa”.

Heredero y un recambio

El título de su libro “Spare” proviene de una cita nombrada con frecuencia en los círculos aristocráticos británicos sobre la necesidad de un heredero y un recambio.

Según extractos informados por el periódico The Guardian, la primera publicación en obtener una copia, el rey Carlos III supuestamente le dijo a Diana el día que nació Harry: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un recambio, mi trabajo está hecho”.

Miembros de la familia real británica observan el vuelo de un avión de la Royal Air Force sobre el Palacio de Buckingham, el 10 de julio de 2018. Foto: AP

El libro también relata “escenas y conversaciones intensamente privadas”, dijo The Guardian, como la descripción de sus recuerdos y el amor por su madre, quien murió en un accidente automovilístico en 1997, y la abuela, la reina Isabel II, quien murió el año pasado a los 96 años.

No está claro cuánto resonarán las revelaciones con el público. Una encuesta de YouGov esta semana encontró que el 65% de los encuestados “no estaban interesados en absoluto” en su próximo libro, mientras que otro encontró una mayor simpatía entre los encuestados por Guillermo y su esposa Kate que por Harry y Meghan.

Los duques de Sussex junto a la reina Camila y el rey Carlos III asisten al funeral de Estado de Isabel II, en Londres, el 19 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

El propio Carlos todavía espera una reconciliación con su hijo, dijeron fuentes no identificadas a los periódicos esta semana.

En sus extractos filtrados, The Guardian dice que el rey se interpuso entre sus dos hijos durante una reunión difícil en el Castillo de Windsor luego del funeral de abril de 2021 para su abuelo, el príncipe Felipe, el esposo de la difunta reina.

“Por favor, muchachos”, dijo Harry citando a su padre. “No hagan que mis últimos años sean una miseria”.