El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arrancará este sábado una gira internacional que tendrá como primera parada Israel, un país que visitó por última vez en febrero y en el que reiterará los principales argumentos de la Administración de Donald Trump sobre el conflicto, entre ellos las críticas a un reconocimiento unilateral del Estado de Palestina que “recompense el terrorismo de Hamás”.

Rubio “reafirmará el compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí”, reza una nota en la que el Departamento de Estado ha apelado a una serie de “objetivos comunes”, entre ellos que Hamás “nunca” gobierne la Franja de Gaza o que sean liberados todos los rehenes aún en manos de milicianos palestinos.

La agenda incluye encuentros con familiares de estos rehenes, así como con dirigentes políticos locales con los que aspira a examinar las “metas” de la ofensiva militar israelí y ante los que dejará claro el apoyo de Washington al Gobierno de Benjamin Netanyahu ante los procesos judiciales iniciados en el Tribunal Penal Internacional de Justicia (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), considerados “‘lawfare’”.

Tras Israel, Rubio viajará a Reino Unido para sumarse a la delegación del Gobierno de Estados Unidos que acompañará a Trump en su visita de Estado. En esta segunda escala mantendrá una reunión con la nueva ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, recién nombrada para el cargo.