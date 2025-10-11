El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”

Tras conocerse el viernes la determinación de entregar el premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, la principal dirigente opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, desde el Vaticano esperan que el reconocimiento "realmente ayude al país“.

Así lo expresó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a la prensa en la previa a una actividad en la Universidad Pontificia Urbaniana.

Además de abordar otros temas, Parolin también se refirió a la premiación a Machado por parte del Comité Noruego del Nobel.

En la imagen, María Corina Machado

" Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país “, señaló al respecto el cardenal, quien ejerció entre 2009 y 2013 como nuncio apostólico en Venezuela.

“Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos”, agregó al respecto en declaraciones rescatadas por el medio Vatican News.

El Comité Noruego del Nobel justificó su determinación este año de reconocer a Machado por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Tras conocer la noticia, la líder de la oposición venezolana se mostró emocionada. “No tengo palabras. Muchas gracias. Pero espero que entiendan que esto es un movimiento. Este es un logro de toda una sociedad. Solo soy, ya saben, una persona. Dios mío. Ciertamente no merezco esto”, señaló al respecto.