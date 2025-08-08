SUSCRÍBETE
Mundo

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

"¿Acaso Reino Unido se rindió a los nazis y les dejó caer comida? ¿Ha oído hablar de Dresde, primer ministro Starmer?", escribió Mike Huckabee en X.

Por Fernando Fuentes 
Fernando Fuentes
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, observa durante el día que visita el Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 18 de abril de 2025. Foto: Archivo

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme defensor del país, invocó repetidamente el bombardeo aliado de la ciudad alemana de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial para defender las acciones de Israel en Gaza, en medio de la creciente condena internacional.

En una aparición en “Fox and Friends” la madrugada del viernes, Huckabee intentó defender la agresiva operación militar de Israel en la Franja de Gaza, que ha generado una gran indignación entre sus aliados internacionales e incluso ha suscitado acusaciones de genocidio por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y dentro de los círculos del movimiento MAGA en su país.

“Nunca se les reconoce lo que hacen para intentar evitar la pérdida de vidas civiles”, declaró Huckabee a Fox News. “¿Pueden mencionar algún momento de la historia del mundo donde se esperara que un país atacado en una guerra alimentara al país que lo atacó y sea criticado si no lo hizo con la eficiencia o la prontitud que afirmaban los críticos?”.

Huckabee dirigió entonces sus críticas a Reino Unido, cuyo primer ministro, Keir Starmer, encabezó el viernes un coro de voces internacionales que condenaron la escalada de operaciones militares planeada por Israel en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que esta podría incluir una ocupación total de Gaza.

“Tenemos a los británicos quejándose de la ayuda humanitaria y de que no les gusta la forma en que Israel está llevando la guerra. Les recuerdo a los británicos que revisen su propia historia”, dijo Huckabee. “Al final de la Segunda Guerra Mundial, no lanzaban alimentos a Alemania, sino bombas masivas. Recuerden lo de Dresde: más de 25.000 civiles murieron solo en ese bombardeo. Y no eran alimentos lo que los británicos enviaban a Alemania”.

Huckabee reafirmó la analogía más tarde en una publicación en respuesta a la declaración de Starmer en su cuenta personal X el viernes.

“¿Entonces se espera que Israel se rinda a Hamas y los alimente aunque los rehenes israelíes estén muriendo de hambre? ¿Acaso Reino Unido se rindió a los nazis y les dejó caer comida? ¿Ha oído hablar de Dresde, primer ministro Starmer? No dejó caer comida. ¡Si hubiera sido primer ministro, el Reino Unido estaría hablando alemán!”, escribió el embajador.

Huckabee, excandidato presidencial republicano, tiene un historial de comentarios desmedidos a favor de Israel. En 2008, declaró: “Realmente no existe tal cosa como un palestino”. También se ha negado a utilizar el término “Cisjordania”, territorio que los palestinos reclaman como parte de un futuro Estado, refiriéndose en su lugar al territorio con el nombre bíblico de Judea y Samaria, que utiliza Israel, destacó The Guardian.

También se ha negado a llamar con ese nombre a los asentamientos israelíes en el territorio, insistiendo en llamarlos “comunidades”.

