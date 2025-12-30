SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Abu Dhabi recalca que estos efectivos se dedicaban a "labores antiterroristas, con coordinación con socios internacionales".

    Por 
    Europa Press
    Hutiés marchan durante un desfile en Saná, en Yemen, el 2 de diciembre 2023.

    El gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este martes la “retirada voluntaria” de sus efectivos que seguían desplegados en Yemen, tras la exigencia de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente y Arabia Saudita a raíz de las últimas ofensivas de los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldado por Abu Dhabi.

    “Ante los recientes acontecimientos y su posible impacto en la seguridad y eficacia de las operaciones antiterroristas, se anuncia la retirada voluntaria de Yemen de sus restantes equipos antiterroristas, garantizando la seguridad de su personal y coordinándose con los socios pertinentes”, ha dicho el Ministerio de Defensa emiratí en un comunicado en su cuenta en la red social X.

    Así, ha subrayado que “esta medida es parte de una evaluación exhaustiva de los requisitos actuales” y que “se alinea con los compromisos de EAU y su papel a la hora de apoyar la seguridad y la estabilidad en la región”, antes de destacar su papel desde 2015 en el seno de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudita.

    La cartera ha explicado que sus tropas trabajan desde hace una década “para apoyar los esfuerzos internacionales en la lucha contra las organizaciones terroristas y lograr la seguridad y la estabilidad en el hermano Yemen”, al tiempo que ha resaltado que sus militares “han realizado sacrificios significativos en busca de estos objetivos”.

    Por último, ha insistido en que “las Fuerzas Armadas de EAU pusieron fin a su presencia militar en Yemen en 2019 tras completar las tareas asignadas en los marcos acordados”, con una presencia ahora “limitada a equipos especializados que trabajan en materia antiterrorista, en coordinación con los socios internacionales pertinentes”.

    Apenas unas horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí había negado que el país juegue un papel activo en la reciente del CTS y rechazó que los dos buques bombardeados en las últimas horas por la coalición que encabeza Arabia Saudita y que apoya a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente transportaran armas.

    En este sentido, rechazó “categóricamente” lo que describe como “intentos para implicar (al país) en las tensiones entre las partes yemeníes”, al tiempo que argumentó que la presencia de sus tropas “tiene lugar a invitación del gobierno legítimo de Yemen y en el marco de la coalición árabe encabezada por Arabia Saudita”.

    La cartera de Relaciones Exteriores de EAU aseguró entonces que actuaría con “responsabilidad” y “con la intención de evitar un aumento de las tensiones”, sin pronunciarse sin embargo sobre la exigencia para la retirada de sus tropas, ahora confirmada por el Ministerio de Defensa, sin que Yemen y Arabia Saudita se hayan pronunciado por ahora al respecto.

    Riad ha acusado durante los últimos días al CTS de provocar una “escalada injustificada” al actuar de forma “unilateral” con ataques en posiciones militares del gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha instado al grupo a retirarse pacíficamente de las citadas dos provincias, al tiempo que ha reclamado a EAU que ponga fin a su apoyo al grupo.

    El CTS ya lanzó en agosto de 2019 una ofensiva que les llevó a hacerse con Adén, sede de las autoridades reconocidas internacionalmente tras ser expulsadas en 2015 de la capital, Saná, por parte de los hutíes, si bien finalmente alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que derivó en su retirada de la ciudad.

    Aunque los separatistas tienen una agenda enfrentada con la del gobierno yemení reconocido internacionalmente, encabezado por Rashad Muhammad al-Alimi, ambos intentaron hacer causa común y aceptaron formar parte de la coalición liderada por Arabia Saudita que intervino en marzo de 2015 contra los hutíes, que controlan la capital y otras zonas del país.

