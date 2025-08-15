En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética

En medio de la cumbre de Alaska, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, apareció este viernes vistiendo un polerón con las siglas en mayúscula CCCP, acrónimo ruso de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

En esta cumbre bilateral en Anchorage, los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunieron para tratar un eventual alto en fuego en Ucrania .

El uso de este polerón fue interpretado como un mensaje de nostalgia de la era soviética, algo que Putin ha declarado en diversas ocasiones.

Ahora bien, el canciller no realizó declaraciones al llegar a Anchorage.

Para este encuentro,Vladimir Putin, fue acompañado por el Canciller, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior,Yuri Ushakov.

Por su lado, Donald Trump fue acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su colaborador Steve Witkoff.

En la misma línea, según el portavoz del Kremlin,Dimitri Peskov, se espera que la jornada se extienda por al menos “entre seis a siete horas” debido a “gran cantidad de eventos programados”.

Cabe destacar que la URSS se hallaba ubicada en el territorio actual de Rusia y de catorce naciones vecinas.

Llegó a estar conformada por los actuales Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Lituania, Letonia, Estonia y Uzbekistán.