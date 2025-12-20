En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

Este sábado comenzó la Cumbre de Mercosur en la ciudad de Foz de Iguazú en Brasil en que tuvieron la palabra los presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva, como anfitrión del evento, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Yamdú Orsi de Uruguay y José Raúl Mulino de Panamá.

Durante la jornada cada mandatario dio un discurso en que abordaron diversos temas y en que llamó la atención l a diferencia entre las posturas del presidente brasileño y el presidente argentino frente a las presiones por parte de Estados Unidos en Venezuela .

Sobre esto, Da Silva dijo que: “Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a verse acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un peligroso precedente para el mundo".

Mientras que Milei mostró una visión distinta sobre este mismo tema. “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano “. Mencionó también que el tiempo de tener un ”acercamiento tímido" sobre esta situación ya se ha agotado e instó a los demás integrantes del bloque a secundar esta posición.

El presidente Orsi en tanto expresó la “voluntad inquebrantable de Uruguay para colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela, en el marco del respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la resolución pacífica de las controversias , conforme a la Carta de las Naciones Unidas".

Del mismo modo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino dijo que “reiteramos el inalienable respeto a la libertad y a la democracia en nuestra región, que sigue sufriendo inestabilidad por parte de quienes no respetan la voluntad popular expresada en las urnas o simplemente no permiten elecciones abiertas y transparentes”.

Búsqueda de acuerdos durante la jornada

Este viernes el presidente Da Silva inauguró el Puente de Integración, que une Foz de Iguazú con Presidente Franco en Paraguay y durante este día su homólogo Santiago Peña lo hizo desde el otro lado.

“Espero que este nuevo puente se convierta en otro símbolo de nuestra determinación de caminar juntos“, dijo Lula Da Silva.

Peña también agradeció este avance pero dijo que la falta de coordinación para participar juntos de este hito le dejó un “sabor amargo”, aunque reconoció que ambos gobiernos compartían la responsabilidad.

Uno de los grandes temas que buscaban concretar durante esta cumbre era el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero como mencionó el mandatario brasileño, Lula Da Silva, la semana pasada la primera ministra italiana Giorgia Meloni rechazó firmar el acuerdo porque señaló que uno de los puntos, respecto a la distribución de fondos para la agricultura en la UE perjudicaba a Italia.

Sin embargo, tras una conversación telefónica entre Lula y Meloni, la mandataria italiana estaría dispuesta a firmar a principios de enero, cuando Paraguay sea la nueva sede de esta cumbre.

Da Silva mencionó la importancia de lograr alianzas con otras regiones, ya que el comercio dentro de América del Sur, “está muy debajo de su potencial y representa sólo el 15% del flujo comercial, mientras que en Asia y Europa ronda el 60%”.

Así también recordó los acuerdos que han logrado con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el inicio de conversación sobre la ampliación de un acuerdo con India, la reanudación de conversaciones con Canadá y el avance de negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, entre otras iniciativas.