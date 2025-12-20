SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Mientras el mandatario brasileño catalogó como una "cátastrofe humanitaria" una posible intervención militar, el presidente argentinó instó a los demás integrantes del bloque a secundar estas presiones.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Este sábado comenzó la Cumbre de Mercosur en la ciudad de Foz de Iguazú en Brasil en que tuvieron la palabra los presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva, como anfitrión del evento, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Yamdú Orsi de Uruguay y José Raúl Mulino de Panamá.

    Durante la jornada cada mandatario dio un discurso en que abordaron diversos temas y en que llamó la atención la diferencia entre las posturas del presidente brasileño y el presidente argentino frente a las presiones por parte de Estados Unidos en Venezuela.

    Sobre esto, Da Silva dijo que: “Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a verse acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un peligroso precedente para el mundo".

    Mientras que Milei mostró una visión distinta sobre este mismo tema. “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano“. Mencionó también que el tiempo de tener un ”acercamiento tímido" sobre esta situación ya se ha agotado e instó a los demás integrantes del bloque a secundar esta posición.

    El presidente Orsi en tanto expresó la “voluntad inquebrantable de Uruguay para colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático en Venezuela, en el marco del respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la resolución pacífica de las controversias, conforme a la Carta de las Naciones Unidas".

    Del mismo modo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino dijo que “reiteramos el inalienable respeto a la libertad y a la democracia en nuestra región, que sigue sufriendo inestabilidad por parte de quienes no respetan la voluntad popular expresada en las urnas o simplemente no permiten elecciones abiertas y transparentes”.

    Búsqueda de acuerdos durante la jornada

    Este viernes el presidente Da Silva inauguró el Puente de Integración, que une Foz de Iguazú con Presidente Franco en Paraguay y durante este día su homólogo Santiago Peña lo hizo desde el otro lado.

    “Espero que este nuevo puente se convierta en otro símbolo de nuestra determinación de caminar juntos“, dijo Lula Da Silva.

    Peña también agradeció este avance pero dijo que la falta de coordinación para participar juntos de este hito le dejó un “sabor amargo”, aunque reconoció que ambos gobiernos compartían la responsabilidad.

    Uno de los grandes temas que buscaban concretar durante esta cumbre era el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero como mencionó el mandatario brasileño, Lula Da Silva, la semana pasada la primera ministra italiana Giorgia Meloni rechazó firmar el acuerdo porque señaló que uno de los puntos, respecto a la distribución de fondos para la agricultura en la UE perjudicaba a Italia.

    Sin embargo, tras una conversación telefónica entre Lula y Meloni, la mandataria italiana estaría dispuesta a firmar a principios de enero, cuando Paraguay sea la nueva sede de esta cumbre.

    Da Silva mencionó la importancia de lograr alianzas con otras regiones, ya que el comercio dentro de América del Sur, “está muy debajo de su potencial y representa sólo el 15% del flujo comercial, mientras que en Asia y Europa ronda el 60%”.

    Así también recordó los acuerdos que han logrado con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el inicio de conversación sobre la ampliación de un acuerdo con India, la reanudación de conversaciones con Canadá y el avance de negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, entre otras iniciativas.

    Lee también:

    Más sobre:MercosurLula Da SilvaJavier MileiBrasilArgentinaPanamáUruguayParaguayVenezuelaNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    “Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

    Lo más leído

    1.
    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    2.
    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre
    Chile

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Recupera la cima de la Premier League: un penal de Gyökeres le sirve al Arsenal para imponerse con lo justo al Everton
    El Deportivo

    Recupera la cima de la Premier League: un penal de Gyökeres le sirve al Arsenal para imponerse con lo justo al Everton

    El ímpetu y la jerarquía de Alexis Sánchez no son suficientes para evitar la caída de Sevilla en casa de Real Madrid

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela
    Mundo

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad