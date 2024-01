En Iowa la atención se centra en el segundo lugar después de Donald Trump

Los votantes de este estado comenzarán la votación para la nominación presidencial republicana de 2024 el lunes por la noche cuando se dirijan a las reuniones del comité electoral en un clima gélido que podría reducir la participación electoral en una carrera que ha dominado el expresidente Donald Trump.

Una campaña que comenzó hace más de un año aquí está llegando a su fin con una agenda ocupada de apariciones de candidatos y una avalancha de anuncios de televisión. Las reuniones del caucus vespertino darán la primera señal en la votación sobre si el partido ha rechazado los llamados para recurrir a un nuevo liderazgo de Trump o ha seguido comprometido con él, como casi todas las encuestas así lo han indicado.

Una encuesta de Iowa publicada durante el fin de semana, la más seguida en el estado, mostró que el ex presidente contaba con el apoyo del 48% de los votantes. aquellos que probablemente asistirán a los caucus. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Naciones Unidas, obtuvo un 20% de apoyo, muy por detrás de Trump, pero suficiente para superar al gobernador de Florida. Ron DeSantis, que quedó segundo en la encuesta de diciembre.

DeSantis obtuvo un apoyo del 16% y el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy obtuvo un 8%.

La candidata presidencial republicana y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, interactúa con los asistentes durante un evento de campaña del Caucus de Iowa en Country Lane Lodge en Adel, Iowa, EE.UU., el 14 de enero de 2024. Foto: Reuters

El drama de los caucus se debe en gran medida a la carrera por el segundo lugar, en medio de señales de que Haley podría estar ganando impulso para presentar un serio desafío a Trump, aunque eso seguía siendo una perspectiva lejana. El domingo por la noche, en su última parada pública en vísperas de los caucus, Haley sugirió que su partido debe superar a Trump si quiere cambiar la dirección de la nación, porque el “caos” lo persigue.

“Confío en ti porque te tomas esto en serio. He visto esto durante los últimos 11 meses”, dijo, refiriéndose a su tiempo de campaña en Iowa. “Tú puedes marcar la dirección del país”.

El electorado republicano de Iowa no siempre ha sido una opción natural para Haley, a quien se considera más moderada que Trump o DeSantis. Ella buscó reforzar sus credenciales conservadoras en las últimas horas de la campaña de Iowa.

Haley, alineada con el limitado movimiento de gobierno Tea Party cuando se postuló por primera vez para gobernadora en 2010, estuvo acompañada aquí el domingo por el representante Ralph Norman, un congresista conservador de Carolina del Sur que ha desafiado el liderazgo de su partido en materia de gasto.

Más temprano el domingo, Haley dijo que la nueva encuesta de Iowa mostraba que estaba ganando terreno. “Para mí, los únicos números que importan son aquellos en los que nosotros subimos y todos los demás bajan”, dijo en Fox. “Y eso demuestra que estamos haciendo lo correcto”.

DeSantis, en su propia aparición en la cadena dijo: “Aprecio ser el desvalido... Lo hago mejor en esas situaciones”.

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump hace campaña en Indianola, Iowa, EE.UU., el 14 de enero de 2024. Foto: Reuters

Trump, durante un mitin el domingo en Indianola, señaló que Haley todavía estaba muy por detrás de él. Pero también dijo que los votantes no deberían volverse complacientes, instándolos a desafiar las gélidas temperaturas previstas para reunirse con él. Las bajas temperaturas previstas para las asambleas electorales están generando preguntas sobre la participación especialmente entre los votantes mayores y rurales.

“Cuanto más alto estemos… mejor será la señal en noviembre”, dijo Trump. “Con su voto en estos caucus, enviará un mensaje directo al corrupto Joe Biden”.

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que había hecho una apuesta arriesgada por la nominación antes de abandonar en diciembre, respaldó a Trump en el mitin. El senador republicano de Florida, Marco Rubio, que se postuló contra Trump en las primarias de 2016, también respaldó al expresidente el domingo y anunció su decisión sobre redes sociales.

Haley obtuvo el domingo el respaldo del exgobernador de Maryland Larry Hogan, un republicano centrista que había contemplado brevemente entrar en la carrera republicana. “Creo que Nikki Haley es la mejor oportunidad para que presentemos a nuestro mejor candidato posible para noviembre”, dijo Hogan en CNN. Las encuestas muestran que Haley obtiene el apoyo de muchos votantes republicanos moderados, pero ese grupo está muy superado en número por los conservadores del partido.

Si los resultados del lunes están cerca de las cifras de la encuesta, Trump habrá obtenido el mayor margen sobre un segundo clasificado en la historia del caucus republicano de Iowa. El senador Bob Dole venció a Pat Robertson, el ex evangelista televisivo, por 12,8 puntos porcentuales en 1988.

Trump criticó a muchos de sus rivales el domingo, incluida Haley, quien había trabajado en su administración. Consciente de su estatus en ascenso, dijo que “ella no está a la altura del trabajo”. También atacó a DeSantis, diciendo que “definitivamente no está a la altura del trabajo”.

El candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en un evento de campaña antes de la votación del caucus de Iowa en Ankeny, Iowa, EE.UU., el 14 de enero de 2024. Foto: Reuters

Durante el fin de semana, Trump también disuadió a los votantes de respaldar a Ramaswamy, publicando en las redes sociales que votar por él sería hacerlo por el “otro lado”.

El sábado por la noche, Ramaswamy respondió: “Donald Trump fue el presidente más grande del siglo XXI y no voy a criticarlo en respuesta a este ataque tardío”. Pero también dijo en una entrevista de fin de semana con The Wall Street Journal que espera que los votantes recurran a él como una alternativa a Trump, quien cree que será obligado a abandonar la carrera.

Haley, en su argumento final ante los votantes, sugiere que el Partido Republicano debe pasar página en su capítulo sobre Trump.

“Esto se reduce a una elección”, dijo a sus seguidores el sábado en Cedar Falls. “Tienes la oportunidad de mirar hacia el pasado y continuar, o seguir adelante y empezar de nuevo”.

Haley, que hacía campaña con sus dos hijos mayores, argumentó que el Partido Republicano seguiría fracasando electoralmente si se vincula con Trump.

“Los republicanos han perdido los últimos siete de ocho votos populares para presidente”, dijo. “Deberíamos querer ganar a la mayoría de los estadounidenses. Pero la única manera de ganar a la mayoría de los estadounidenses es si avanzamos con un líder conservador generacional nuevo y dejamos atrás la negatividad y el bagaje”.

Tanto Trump como DeSantis han hecho campaña a la derecha de Haley, lo que los ha alineado más con el electorado conservador del estado y un número significativo de votantes evangélicos.

“Creo que es demócrata”, dijo Gail Kirst, una mujer de 73 años de Des Moines y partidaria de DeSantis.

A algunos demócratas les agrada Haley, o al menos la ven como la candidata con más probabilidades de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca. Margaret Coles, de 43 años, que trabaja en educación y vive en Johnston, y su esposo cambiaron su registro de votantes de demócrata a republicano para poder participar en el caucus de Haley.

“Sentimos que ella era la más moderada de los candidatos republicanos”, dijo Coles. “Ella es la que menos divide, une a la gente y creo que más se alinea con nuestros valores”.

Haley ha tratado de abarcar las dos facciones del partido (el establishment y el populista) desde entrar en la carrera en febrero pasado como la primera candidata importante en desafiar Triunfo. Elogia al expresidente prácticamente en cada parada, pero también sugiere que está continuamente rodeado de “caos”.

La salida de Chris Christiede las primarias republicanas la semana pasada le dio a Haley un impulso y la oportunidad de acaparar el mercado entre los votantes republicanos que buscan una alternativa a Trump.

El exgobernador de Nueva Jersey había centrado su campaña enteramente en New Hampshire, y se espera que muchos de sus seguidores se trasladen a Haley, aunque Christie no ha respaldado a Haley y fue captada por un micrófono diciendo “ella no está a la altura de esto”.

Una encuesta de CNN de probables votantes primarios republicanos de New Hampshire publicada la semana pasada encontró que Christie tenía un 12% de apoyo, y dos tercios de ellos respaldarlo incluyó a Haley como su segunda opción. Con Haley ya pisándole los talones a Trump en esa encuesta, detrás de él entre un 32% y un 39%, la salida de Christie planteó la perspectiva de una victoria absoluta de Haley en New Hampshire.

Mientras que los caucus republicanos de Iowa están dominados por conservadores y cristianos evangélicos, el electorado primario republicano de New Hampshire incluye a muchos moderados e independientes. Los votantes demócratas podrían optar por cambiar de partido y participar en las primarias del Partido Republicano, porque su propia primaria de este año no está autorizada.

Una victoria de Haley en New Hampshire probablemente generaría un apoyo sustancial de los donantes, la atención de los medios y el interés de los votantes por ella. Pero dada la composición del Partido Republicano a nivel nacional, todavía enfrentaría grandes obstáculos en los estados primarios posteriores, incluido su estado natal de Carolina del Sur.

En Iowa, las campañas están trabajando para gestionar las expectativas sobre qué tan bien deben desempeñarse para lograr el éxito en las asambleas electorales. Terminar entre los tres primeros se ha considerado tradicionalmente un billete para seguir adelante.

El sábado, DeSantis obtuvo el respaldo del Sioux City Journal. Es el periódico más grande del noroeste de Iowa, la parte más conservadora del estado.

DeSantis habló ante una sala repleta en la sede de West Des Moines de un súper PAC que apoya su campaña. Pero no estaba claro cuántos de los asistentes eran votantes de Iowa, ya que docenas de funcionarios electos de Florida y algunos turistas políticos habían viajado para ver el espectáculo en Iowa.

El gobernador de Florida, que probablemente necesitará superar a Haley para superar a Iowa, prometió superar las expectativas y las encuestas que calificó de falsas.

Ron Steenhoek, un partidario de DeSantis de 78 años de West Des Moines, dijo que le preocupa el impulso de Haley después de Iowa. “Me preocupa un poco que Haley vaya a sus estados fuertes, New Hampshire y Carolina del Sur”, dijo. “Pero creo que DeSantis recibirá un impulso que lo ayudará”.

Jay McCracken, un vendedor de 67 años de una empresa de herramientas, que vive en Des Moines, dijo que planeaba participar en un caucus por Haley.

“Yo era partidario de Trump”, dijo. “Pero no creo que él tenga esa fe y convicción religiosa que Nikki tiene. Estoy cansado del descaro de Trump”.

Tim Stacy, un trabajador social jubilado de 70 años de Des Moines, dijo que su decisión de participar en un caucus para Haley estaba fuertemente ligada a las encuestas que muestran que ella sería la republicana más fuerte retadora de Biden. “Ella es una luchadora, pero no busca pelea”, dijo.