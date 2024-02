En medio de serios disturbios frente al Congreso, diputados argentinos continúan debate de “ley ómnibus”

La Cámara de Diputados de Argentina continuó este jueves con la discusión de “ley ómnibus”, en medio de serios incidentes protagonizados en los alrededores del Congreso, en Buenos Aires, por manifestantes que se oponen a las reformas económicas y laborales del gobierno del presidente Javier Milei.

En los enfrentamientos con la policía se repitieron las escenas de la jornada de protestas del miércoles, con detenidos y heridos, lo que provocó que algunos diputados kirchneristas salieran de recinto y al observar la gravedad de la situación pidieran suspender la sesión, lo que fue rechazado.

Uno de ellos fue el diputado Máximo Kirchner, quien lideraba a un grupo de parlamentarios de Unión por la Patria.

“Estamos dando el debate, estuvimos sentados sin dictamen un montón de horas”, se quejó el hijo de la exvicepresidenta Cristina Fernández en un intento de diálogo con la prensa.

Luego afirmó que “si le dije que no a Alberto (Fernández) como no le voy a decir que no a esta cosa de (Javier) Milei. He sido consecuente siempre, mal, bien, con mis ideas, pero consecuente siempre”.

El exprecandidato presidencial del bloque Unión por la Patria, Juan Grabois, fue uno de los más activos convocantes de la jornada de protestas.

“No van a poder hambrear al pueblo a palos. Hoy todos al Congreso para frenar la Ley y el DNU, para defender pacíficamente el Estado social de derecho en Argentina. La patria no se vende”, manifestó el referente social.