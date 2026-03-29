Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia

Un millonario robo efectuó un grupo de sujetos encapuchados tras ingresar a un centro cultural de la provincia de Parma, en el norte de Italia, que alberga una importante colección privada de arte, desde donde sustrajeron pinturas de reconocidos artistas como Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse y Paul Cézanne.

Según informó esta jornada la RAI, el robo se registró la noche del 22 al 23 de marzo en Villa Magnani, sede de la Fundación Magnani Rocca, cuando cuatro antisociales forzaron una puerta para ingresar al edificio, para luego huir con su botín en cuestión de minutos.

Entre los cuadros robados destaca “Los Peces”, de Renoir, que data de 1917 y que está valorada en millones de euros, además de “Paisaje de Cagnes”, también del impresionista francés.

Asimismo, destaca la RAI, los antisociales sustrajeron las obras “Naturaleza muerta con cerezas”, pintada por Cézanne en 1890, y “Odalisca en una terraza”, realizada por Matisse en 1922. Los cuadros se encontraban en la “Sala Francesa”, emplazada en la planta superior del recinto.

El robo es investigado por los Carabinieri de Parma, junto con miembros de la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, quienes se encuentran analizando imágenes de cámaras emplazadas en el recinto y en las cercanías para dar con los autores.