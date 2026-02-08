SUSCRÍBETE POR $1100
    "Enemigos de Italia": Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Las protestas convocadas por el llamado "Comité Olimpiadas Insostenibles" (COI) habrían sido por el impacto ambiental provocado por la tala de árboles, el gasto fiscal provocado por la realización del evento y la presencia del ICE acompañando a la delegación estadounidense.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    "Enemigos de Italia": Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Una masiva protesta se desarrolló durante la jornada del sábado en Milán, en el norte de Italia, en contra de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan en esta ciudad y en Cortina d’Ampezzo. Las manifestaciones no fueron bien recibidas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó a los participantes como “enemigos de Italia”.

    Este viernes 6 de febrero se inició el evento que congrega a las principales disciplinas de los deportes de invierno, con 116 actividades en 16 disciplinas diferentes y cerca de 3.000 deportistas participantes.

    Sin embargo, este sábado la agrupación "Comité Olimpiadas Insostenibles (COI)“, que congrega a una serie de organizaciones estudiantiles y ambientalistas, convocaron en Milán una protesta en contra de la realización de los juegos.

    La manifestación habría sido en protesta por el impacto ambiental que provoca la tala de árboles realizada para la realización de pistas de esquí. Además, también habrían criticado la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de la delegación estadounidense, según reporta DW.

    Según el citado medio, las protestas habrían congregado a unas 5.000 personas, las que habrían terminado enfrentándose con los agentes antidisturbios presentes en la plaza de Corvetto, donde el lanzamiento de agua a presión y gases lacrimógenos de la policía para dispersar a los manifestantes fue respondida con piedras y fuegos artificiales.

    La televisión pública RAI reportó que cinco sujetos resultaron detenidos tras los incidentes.

    “Enemigos de Italia”

    La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, abordó durante la misma jornada las protestas en Milán. En una publicación en Instagram, escribió que "miles de italianos están trabajando durante estas horas para que todo funcione durante los Juegos Olímpicos. Muchos lo hacen voluntariamente, porque quieren que su nación se vea bien, admirada y respetada".

    A lo que inmediatamente, señaló: “Luego están ellos, los enemigos de Italia y los italianos, que se manifiestan “contra los Juegos Olímpicos”, poniendo estas imágenes en los televisores de medio mundo, después de que otros bloquearan los cables ferroviarios para evitar que arranquen los trenes".

    Solidaridad, una vez más, a las fuerzas policiales, a la ciudad de Milán, y a todos aquellos que verán su trabajo desaparecer por estas pandillas de delincuentes”, concluyó Meloni.

    La semana anterior, luego de que se desarrollaran protestas en Turín, la primera ministra italiana había aprobado un plan de seguridad urbana. Según explicaron, este permitiría la “retención preventiva” de personas consideradas de riesgo antes de manifestaciones.

    Lee también:

    Más sobre:ItaliaJuegos Olímpicos de InviernoGiorgia MeloniManifestantesProtestasMilánCortina d’Ampezzo

