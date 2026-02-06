SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Los detalles de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

    Este viernes se dará el vamos oficial a la competencia en el estadio San Siro, lugar en el que se encenderá uno de los dos pebeteros.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Este viernes se desarrollará la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Alessandro Trovati

    Este viernes se llevará a cabo la Ceremonia de Apertura oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, marcando el inicio de las competencias que se extenderán hasta el 22 de febrero.

    En el programa del evento están contempladas las actuaciones de varios artistas, entre los que destacan la cinco veces ganadora del Grammy, Mariah Carey, Laura Pausini y el tenor italiano Andrea Bocelli.

    En esta ocasión, como la competencia se desarrollará en dos ciudades, serán dos los pebeteros olímpicos que se encenderán. Uno estará situado en Milán, en el Arco della Pace, y otro en Cortina d’Ampezzo, en la Piazza Dibona.

    Además de las presentaciones de los cantantes ya mencionados, se contempla la presencia del actor y productor Pierfrancesco Favino, la estrella de The White Lotus nominada al Emmy, Sabrina Impacciatore, y el rapero italiano Ghali.

    El espectáculo en sí es “una invitación ampliada, un abrazo compartido, una celebración de la singularidad italiana y del ‘Made in Italy’”, afirman los organizadores. “Una fusión de los territorios olímpicos y los Alpes en un espíritu metropolitano, en nombre del deporte, la paz y la hermandad entre los pueblos”.

    Si bien los detalles de la ceremonia aún se guardan en secreto, será posible ver en el escenario a unos 1.200 artistas voluntarios con un elenco que contempla 27 nacionalidades con edades entre los 10 y 70 años.

    La delegación nacional

    En el desfile, Chile contará con tres representantes nacionales. Stephanie Joffroy, quien compite en el esquí acrobático, Matilde Schwencke en el esquí alpino y Sebastián Endrestad en esquí de fondo. Estos dos últimos tendrán su debut en el evento olímpico.

    Sin duda, una de las grandes ausencias será la de Henrik von Appen. Quien aparecía como el abanderado para la ceremonia quedó fuera de la cita olímpica tras sufrir una caída a alta velocidad durante una fecha de la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza.

    En esta última competencia, Von Appen venía de conseguir un histórico 16° lugar, un récord para el esquí alpino chileno y sudamericano, consolidándose como una de las grandes opciones del cuadro nacional.

    ¿Dónde ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno?

    La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno comenzará a las 16.00 horas de Chile y se podrá ver a través de la transmisión de Chilevisión.

