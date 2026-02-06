SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba

    Este jueves el club publicó la programación de la jornada con un detalle que indignó a la fanaticada del Popular.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @colocolofemenino (Instagram).

    Colo Colo oficializó este jueves la realización de una nueva Noche Alba. El evento, que está programado para el miércoles 11 de febrero tendrá un aspecto solidario, pues se espera reunir fondos para las víctimas de los incendios en el sur del país.

    “El miércoles 11 de febrero, desde las 19.00 horas, viviremos una jornada especial en el Estadio Monumental con el encuentro entre Colo Colo y Unión Española”, se puede leer en la publicación.

    Será una tarde de fútbol, música y actividades pensadas para toda la familia, en una instancia solidaria en beneficio de las víctimas de los incendios que han afectado a nuestro país”, continúa el mensaje.

    “Te invitamos a ser parte, disfrutar y demostrar una vez más que la familia colocolina siempre está presente cuando más se necesita”, concluye.

    Sin embargo, hubo un detalle que no paso desapercibido y tiene que ver con el duelo preliminar en el que actuará Colo Colo femenino.

    Según se señala el rival de las albas, que vienen de conseguir el título en 2025 de forma invicta y alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, se medirán contra un combinado de influencers.

    Ante esto, la publicación obtuvo una seri de comentarios que cuestionaron esta decisión por no otorgarle al cuadro femenino un rival acorde a sus logros, llegando a solicitar un rival de jerarquía internacional.

    Venta de entradas

    Los tickets para el el evento se encuentran disponibles desde las 10.00 horas de este viernes con precios que van desde los 5.500 en los sectores Arica y Magallanes, hasta los 38.500 en Rapa Nui.

    Un punto importante es que todos los asistentes deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo y en el Registro Nacional de Hinchas.

