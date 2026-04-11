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    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    El equipo amerizó este viernes en el océano Pacífico y agradecieron al personal en tierra, a sus familias y le dijeron al público que ellos son el reflejo de cada uno.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos imagen: NASA vía X.

    Durante este viernes, la nave espacial Orión -que fue rebautizada como Integrity- en la que estuvieron trasladándose en dirección a la Luna los astronautas del programa Artemis II, amerizó en el océano Pacífico cerca de San Diego, California después de 10 días de viaje.

    Tras los exámenes médicos correspondientes y reunirse con sus familias, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen dieron una conferencia en el Centro Espacial de la NASA en Houston y hablaron por primera vez de sus impresiones tras haber orbitado la luna.

    Durante las intervenciones, los astronautas bromearon, se emocionaron, se abrazaron y reflexionaron sobre la “experiencia humana”, detrás de este hecho histórico.

    El comandante, Reid Wiseman señaló a sus compañeros de viaje y les dijo “estamos unidos para siempre y nadie aquí abajo jamás sabrá por lo que acabamos de pasar los cuatro, y fue lo más especial que jamás sucederá en mi vida”.

    Wiseman mencionó a sus familias y comentó que “esto no fue fácil. Estar a más de 200.000 millas de casa, antes del lanzamiento, se siente como el mayor sueño del mundo. Y cuando estás ahí fuera, solo quieres volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra”.

    Por su parte el piloto Victor Glover, señaló que “cuando esto comenzó el 3 de abril, quise agradecer a Dios en público y quiero agradecerle a Dios de nuevo porque, incluso más grande que mi desafío de tratar de describir lo que pasamos, la gratitud de ver lo que vimos, hacer lo que hicimos y estar con quien estaba es demasiado grande para estar en un solo cuerpo”.

    La especialista de misión, Christina Koch en tanto, compartió algunas de sus reflexiones durante estos días en relación al significado de la palabra “crew”, que significa equipo o tripulación en inglés.

    “Un equipo es un grupo de personas que están juntas todo el tiempo, pase lo que pase, que trabajan juntas cada minuto con el mismo propósito, que están dispuestas a sacrificarse en silencio las unas por las otras, que dan gracia, que se responsabilizan, un equipo tiene las mismas preocupaciones y las mismas necesidades”.

    Amerizaje de la cápsula Orión en el oceáno Pacífico. Créditos: NASA. NASA/Bill Ingalls

    Y añadió que “una tripulación está unida de manera irresistible, hermosa y obediente. Entonces, cuando vimos la pequeña Tierra, la gente le preguntó a nuestra tripulación qué impresiones habíamos tenido. Y honestamente, lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, sino toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era simplemente un bote salvavidas que flotaba imperturbable en el universo”.

    “Así que, puede que no haya aprendido... sé que no he aprendido todo lo que este viaje aún tiene que enseñarme. Pero hay una cosa nueva que sé. Y es que, el planeta Tierra, ustedes, son una tripulación”, concluyó Koch.

    Por último, el especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen tomó la palabra para agrecer al todo el equipo detrás de esta misión. “No creo que la gente llegue a comprender del todo lo bien apoyados y capacitados que estuvimos. Es casi increíble”.

    Además de gratitud, Hansen dijo que los sentimientos durante esta misión fueron alegría y amor. Sobre este último mencionó que “lo que vieron fue un grupo de personas que disfrutaron contribuyendo, aportando algo significativo y extrayendo alegría de ello. Y lo que hemos escuchado es que fue algo especial para ustedes presenciarlo, y la razón por la que los reuní aquí conmigo es porque les sugiero que, cuando miren hacia arriba, no nos miren a nosotros. Somos un espejo que los refleja. Y si te gusta lo que ves, mira un poco más allá. Este eres tú”.

    Más sobre:NASAReid WisemanVictor GloverChristina KochJeremy HansenArtemis IILuna

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