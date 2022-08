Escala la crisis en Argentina: oposición pide juicio político para Alberto Fernández por intromisiones en el Poder Judicial

En medio del discurso de Cristina Kirchner desde su despacho en el Senado a raíz de la Causa Vialidad, legisladores de la oposición presentaron un pedido de juicio político contra el Presidente Alberto Fernández, luego del comunicado emitido por el gobierno condenando la supuesta persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta argentina.

“Las expresiones del Presidente de la Nación denotan un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada Poder del Estado. Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el Presidente de la República posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos”, destacó Ricardo Buryaile, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) por Formosa, quien impulsa el proyecto de resolución.

El exministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri agregó que no es la primera vez que se intenta distorsionar la República con actos y/o expresiones que constituyen una grave violación de la división de poderes. “El presidente, como autoridad de un Poder del Estado, no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento de causas pendientes, por lo que sus expresiones constituyen, por cierto, una falta de respeto a la división de poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

“Estas expresiones y conductas que se reiteran constituyen un ataque sistemático al Poder Judicial. Esta arremetida no puede pasar desapercibida por el Congreso Nacional, quien tiene la obligación institucional de debatir en el seno de la Cámara de Diputados la responsabilidad que le cabe al presidente de la Nación y para ello, es imperioso abrir el correspondiente juicio político que se ha presentado”, concluyó Buryaile.

Mario Negri, diputado de la UCR por Córdoba, también se sumó a la petición: “Acompañé el pedido de juicio político al Presidente Alberto Fernández por entrometerse en el Poder Judicial para defender a Cristina Kirchner. Diputados de gran parte de la oposición firmamos este proyecto”.

El proyecto de resolución se presentó luego del comunicado emitido por el gobierno que, en primera instancia fue publicado por Alberto Fernández en sus redes, en contra de “la persecución judicial y mediática” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de los fiscales federales Sergio Mola y Diego Luciani a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el marco del juicio por la obra pública, donde fue acusada de asociación ilícita.

Apenas finalizado el descargo de Cristina Kirchner tras el pedido de condena en el juicio por corrupción en la Causa Vialidad, aparecieron en redes sociales las primeras reacciones desde el sector opositor.

Así, el senador del bloque UCR Evolución, Martín Lousteau, señaló que “la única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya”, lo que consideró “una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina”.

El diputado nacional Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, afirmó: “El juicio de la Obra Pública no disciplina a nadie. Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad, pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores”.

En tanto, Margarita Stolbizer, presidenta de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), calificó el descargo de Cristina Kirchner como “un stand up bastante aburrido”. Dijo que se vio a una vicepresidenta “alterada y confundida”, la cual “armó el show para su defensa que ni empezó”. “Será que no tiene defensa”, apuntó. Y completó: “Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones. Pero no en Tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación”.

“Y claro CFK como no vas a hacer 20 veces lo mismo. Si te ha ido tan bien: una fortuna incalculable que no podrán gastar varias generaciones de herederos, $4 millones por mes y la impunidad total. Pero sin poder andar por la calle ni llevar los nietos a la plaza. Ahí está la condena”, sentenció Stolbizer.